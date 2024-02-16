الكشف عن توقيت عودة «محمد صلاح» للملاعب

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، عن الحالة الصحية للنجم المصري محمد صلاح، بعد شهر من إصابته خلال كأس أمم إفريقيا.

وأعلن كلوب، مدرب ليفربول، جاهزية النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في المباراة القادمة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعافيه من إصابة عضلة.

وقال المدرب الألماني: عاد صلاح للتدريبات بشكل كامل وهذا يمكّنه من اللعب بشكل تلقائي بالتأكيد.

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره برينتفورد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب «جريفين بارك».

وكان أُصيب صلاح في عضلات الفخذ الخلفية مع منتخب مصر، في ثاني مبارياته بكأس أمم في كوت ديفوار أمام غانا، وعاد للتدريبات الجماعية في الفريق الثلاثاء الماضي.

وغاب صلاح (31 عاماً) عن آخر 8 مباريات لليفربول، لكن الفريق فاز في 6 منها وسجل 22 هدفاً.

ويحتلّ صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفاً، بفارق هدف خلف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.