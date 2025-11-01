الكشف عن «حاسب لوحي» بمواصفات نوعية.. وموتورولا تعلن عن أحدث هواتفها

أعلنت شركة “يلفون” (Ulefone) عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد “آرمور باد 5 ألترا“ (Armor Pad 5 Ultra)، الذي يأتي مزودًا بتقنيات متقدمة، وكاميرات رؤية ليلية، وهيكل شديد المتانة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي السفر والرحلات في الطبيعة والمغامرات الخارجية.

ويتميز الحاسب بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H. وتبلغ أبعاده 269.7 × 179.5 × 27.8 ملم، ويزن 1600 غرام، ويحتوي على جهاز بث للفيديوهات يتيح استخدامه كجهاز سينمائي محمول.

ويأتي الحاسب بشاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، بدقة 1920 × 1200 بكسل، وتردد 90 هيرتز، مع كثافة عرض حوالي 206 بكسل لكل إنش، وحماية Corning Gorilla Glass 3 المقاومة للصدمات والخدوش.

ويعمل Armor Pad 5 Ultra بنظام Android 15، ومعالج Mediatek Dimensity 7400X، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، كما زوّد الجهاز بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.

ويحمل الحاسب كاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 64 + 64 ميغابيكسل، تتضمن عدسة للرؤية الليلية، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، لتقديم تجربة تصوير متميزة في مختلف الظروف، بما فيها الإضاءة المنخفضة.

وزوّد الحاسب بمنفذ USB Type-C 2.0، ودعم OTG، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 24200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 120 واط، ما يتيح استخدام الجهاز لساعات طويلة دون قلق من نفاد الطاقة.

موتورولا تعلن عن هاتفها الجديد Moto G67 Power للفئة المتوسطة

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد “موتو جي 67 باور” (Moto G67 Power)، الذي يأتي بمواصفات قوية لمنافسة أفضل هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة.

ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، ويبلغ وزنه 210 غرامًا، مع أبعاد 166.2 × 76.5 × 8.6 ملم، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي مع حماية إضافية من العوامل الخارجية.

ويأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتردد 120 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 1050 شمعة لكل متر مربع، وكثافة عرض حوالي 392 بكسل لكل إنش، الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i لمزيد من الحماية ضد الخدوش والصدمات.

ويعمل Moto G67 Power بنظام Android 15، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 710، كما يأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت، ما يوفر تجربة سلسة للتطبيقات والألعاب.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 50 + 8 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، لتلبية احتياجات التصوير اليومي وعشاق السيلفي.

ويأتي الهاتف بدعم شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، كما زوّد ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 30 واط، ما يتيح استخدام الهاتف لفترات طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر. ويطرح الهاتف بألوان الأسود والأزرق والأخضر.