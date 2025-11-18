الكشف عن «حاسب لوحي» جديد.. مواصفات قوية وسعر منافس

أعلنت شركة TCL عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد NxtPaper 11 Gen 2، ليكون منافسًا قويًا في سوق الحواسب اللوحية العاملة بنظام أندرويد، مقدماً مزيجاً من الأداء الجيد والسعر الجذاب.

ويتميز الحاسب بتصميم أنيق يجمع بين الألمنيوم والبلاستيك المتين، مع شاشة زجاجية مضادة للصدمات والخدوش، ويزن 500 غرام فقط، بأبعاد (253.6 × 165.4 × 7.3) ملم، كما أنه مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، ما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي المكثف.

ويحمل الجهاز شاشة بحجم 10.95 بوصة، بدقة 1920 × 1200 بيكسل، وكثافة نحو 207 بيكسل لكل إنش، مع معدل سطوع يصل إلى 500 nits.

ويأتي مزودًا بقلم ذكي يتيح الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم في التطبيقات بسهولة، ما يجعله مناسبًا للطلاب والمحترفين على حد سواء.

ومن الناحية التقنية، يعمل الحاسب بنظام أندرويد 15، ويحتوي على معالج Mediatek Helio G80 مع معالج رسوميات Mali-G52 MC2، ويتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSDXC.

والكاميرا الخلفية للحاسب بدقة 8 ميغابيكسل، وتدعم تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل لمكالمات الفيديو، كما يحتوي على مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية Bluetooth 5.0، ومنفذ USB Type-C 2.0.

ويتميز الحاسب ببطارية ضخمة بسعة 8000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ما يوفر ساعات طويلة من الاستخدام المستمر.

وسيطرح الجهاز في الأسواق العالمية باللون الرمادي بسعر تقريبي 199 يورو، ما يجعله خياراً منافساً للمستخدمين الباحثين عن أداء جيد وسعر معقول.