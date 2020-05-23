الكشف عن دواء أعطى نتائج جيدة لعلاج كورونا في الجزائر

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، عن اسم الدواء الذي أعطى نتائج جيدة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وقال الوزير الجزائري في لقاء مع التلفزيون الرسمي أن دواء كلوروكين متوفر بكمية كبيرة في الجزائر وبسعر أرخص وسيستمر استعماله مع إدخال تعديلات عليه.

وأضاف هناك متابعة للأعراض الجانبية للكلوروكين ونتخوف من أعراض بينها الصداع والإسهال.

وأوضح أنه تم ملاحظة “6 أو 8 مصابين ممن تعرضوا للأعراض الجانبية فقط مقارنة مع 4256 حالة شفاء”.

وأكد أنه مطمئن “بأن الجزائريين واعون لخطورة الوباء وسيتقيدون بالتدابير الوقائية خاصة أيام العيد”.

في السياق، أعلنت الجزائرية، الجمعة، تسجيل 7 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 582، والإصابات إلى 7918 في عموم البلاد، كما ارتفاع عدد المتعافين إلي 94 حالة شفاء،.