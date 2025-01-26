الكشف عن شعار «كأس أمم إفريقيا» لكرة قدم «المغرب 2025»

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد عن الشعار الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم “المغرب 2025″، التي ستقام في الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير عام 2026.

ويجمع الشعار بين الرموز الأفريقية والألوان التي تمثل التنوع التراثي بين دول القارة السمراء، مع إبراز المعالم المغربية التي تعكس الثراء الثقافي والحضاري للبلاد.

جدير بالذكر أن قرعة كأس أفريقيا للأمم “المغرب 2025″، ستقام غدا الاثنين بمسرح محمد الخامس بالرباط..

وستقسم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات بينما سيتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث إلى دور الـ16 من المنافسة.

اللحظة المنتظرة! 🤩



نقدم لكم الشعار الرسمي لكأس الأمم الإفريقية 2025 ✨#TotalEnergiesAFCON2025

pic.twitter.com/urc9zozgPa — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 25, 2025