الكشف عن لائحة الدول غير المدعوة لحفل تتويج ملك بريطانيا

كشف مصدر بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن لائحة الدول التي لم توجه لها الدعوة لحفل تتويج الملك تشارلز.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن المصدر قوله، إن بريطانيا لم توجه الدعوة لكل من روسيا وروسيا البيضاء وإيران وميانمار وسوريا وأفغانستان وفنزويلا.

ووجهت الدعوة لرؤساء دول أخرى تتمتع بريطانيا بعلاقات دبلوماسية كاملة معها، بالإضافة لممثلي المناطق والأراضي التابعة للتاج البريطاني.

هذا وتم توجيه الدعوات لدبلوماسيين كبار بدلا من رئيس الدولة في كل من كوريا الشمالية ونيكاراغوا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلال محادثة هاتفية مع الملك البريطاني تشارلز الثالث، أن زوجته جيل بايدن ستمثل الولايات المتحدة في حفل التتويج القادم.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، فقد “هنأ الرئيس الملك على تتويجه المرتقب وقال إن السيدة الأولى جيل بايدن تتطلع إلى الزيارة نيابة عن الولايات المتحدة، كما أعرب الرئيس عن رغبته في لقاء الملك مستقبلا في بريطانيا”.

وسيتوج تشارلز البالغ من العمر 74 عاما في كنيسة وستمنستر آبي بلندن، السبت القادم، في حفل كبير سيرتدي فيه أو يُسلم خلاله زيا احتفاليا خاصا مزينا برموز دينية وتاريخية.

وسيشارك حوالي 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تتويج الملك تشارلز الثالث، وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.

وستدوي أصوات التحية بالبنادق في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بلحظة تتويج الملك قبل أن يحلق عسكريون في وقت لاحق بأكثر من 60 طائرة، من طراز “سبيفاير”، التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وطائرات مقاتلة حديثة.

وفي 10 سبتمبر الماضي، أعلن مجلس اعتلاء العرش في بريطانيا، رسميا، تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا.

ومن قصر سانت جيمس بلندن، أعلن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا.

وأصبح الأمير تشارلز ملكا، وأطلق عليه اسم تشارلز الثالث، وحصلت زوجته كاميلا على وضع الملكة، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر 2022، في إسكتلندا عن عمر ناهز 96 عاما.