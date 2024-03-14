الكشف عن محادثات سرية “أمريكية إيرانية” بخصوص هجمات البحر الأحمر

عقدت الولايات المتحدة الأمريكية، محادثات سرية مع إيران، بشأن هجمات البحر الأحمر، التي تنفذها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

وقالت “التايمز” إن واشنطن سعت لإقناع طهران باستخدام نفوذها على (الحوثيين) لإنهاء الهجمات في البحر الأحمر.

وركزت المفاوضات على القنوات الدبلوماسية بدلاً من الردع العسكري، في محاولة لتهدئة التوتر الذي نجم عن الحرب في غزة والهجمات المتكررة.

وقاد الوفد الأمريكي سلسلة من المفاوضات، وكانت من المقرر عقد جولة ثانية في فبراير قبل تأجيلها بسبب جهود الوساطة في اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في غزة.

و ينفذ (الحوثيون) هجمات ضد السفن الإسرائيلية، وتلك المتوجهة إلى إسرائيل تضامنًا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، وقد أعلن الحوثيون السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية بعد بدء الغارات الأمريكية والبريطانية في اليمن.