الكشف عن مقترح لإعادة هيكلة المعابر والمنافذ الحدودية

كشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، عن مقترح قدمه لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة المعابر والمنافذ الحدودية مؤكدًا انتهاء الازدحام أمام معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مازن قوله، في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر، إن المقترح يتضمـن تعيين مدير واحد لكل منفذ بري يتبع وزارة الداخلية على أن يتولى مدير المنفذ التنسيـق بين الجهات والإشراف إداريا على العاملين ومتابعته، إضافة إلى اعتماد آلية المداورة بين العاملين بالمنافـذ وعدم البقاء في منفذ واحد مدة طويلة.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه قد بحث خبراء أمنيون من الجانبين التونسـي والليبي، مشكلة الازدحام في معبر رأس إجدير، مضيفا أن الجانب التونسي يشكو من ضيق المعبر من جهته، ونقص الأجهزة الفنية لديه.

ونوه مازن إلى أن الجانبان الليبي والتونسـي اتفقا على تحديد آجال معينة لتنفيذ المنفذ الجمركي المشترك والعمل معا لتسهيل حركة المسافرين وتفتيشهم مرة واحدة.

كما أشار وزير الداخلية إلى أنه جرى التنسيق مع الجانب التونسي لمواجهة عمليات التهريب بين البلديـن، مؤكدًا انتهاء الازدحام الأخير أمام معبر رأس إجدير بعد تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.