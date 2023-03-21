الكشف عن ملابسات واقعة خطف وسرقة بالإكراه

كشف مكتب البحث الجنائي طرابلس، عن ملابسات واقعة خطف وسرقة بالإكراه مقيدة ضد مجهول قام بها تشكيل عصابي.

وجاء ذلك بعد البلاغ الوارد بمركز شرطة غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس بشأن تعرض شخصين لواقعة خطف وسرقة بالإكراه من قبل تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص على متن مركبة آلية معتمة الزجاج وبدون لوحات معدنية، حيث قام التشكيل بخطفهم لمدة 3 ساعات وإجبار صاحب الهاتف بتسليم بريده الإلكتروني “آي كلود”.

وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق من قبل أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس ومباشرة التحري وجمع المعلومات حول الواقعة؛ وفي غضون 24 ساعة تمكن أعضاء الفريق من إلقاء القبض على شخصين من التشكيل.

وبالاستدلال معهما اعترفو بقيامهم بالواقعة وبأن المشتكي الأول هو العقل المدبر للواقعة من خلال استدراج المشتكي الثاني وتسليمه للتشكيل العصابي، في محاولة منه لتضليل العدالة وبأنه ضحية عملية الخطف أيضاً.

هذا وتم ضبط المركبة والسلاح المستخدمين في الواقعة؛ واتخذت كافة الإجراءات حيال المتهمين وإحالتهما موقوفين لمركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص، ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط باقي المتهمين، وفق ما أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.