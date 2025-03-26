الكشف عن موعد استئناف «الدوري الممتاز» بكرة القدم

أعلنت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن “مواعيد استئناف الدوري الليبي الممتاز للموسم 2024/2025، حيث تنطلق منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى يوم الجمعة 4 أبريل 2025 بأربع مواجهات، أبرزها لقاء الأخضر والبروق بملعب الوادي الكبير، فيما يستضيف النصر نظيره الأنصار بملعب شهداء بنينا“.

وبحسب وكالة “وال”، “تتواصل المنافسات يوم السبت 5 أبريل، حيث تشهد المجموعة الثالثة مباريات قوية، من بينها مواجهة البشائر والاتحاد بملعب مصراتة”.

ووفق الوكالة، “أما المجموعة الثانية، فتخوض الجولة السابعة يوم الاثنين 7 أبريل، حيث يلتقي الأهلي بنغازي مع الأندلس في قمة منتظرة بملعب شهداء بنينا، وفي المجموعة الرابعة، تنطلق الجولة الثامنة يوم الأحد 6 أبريل، ويبرز لقاء الأهلي طرابلس والخمس بملعب طرابلس الدولي كأحد أهم المواجهات”.

يذكر أن “جميع المباريات ستنطلق في تمام الساعة الرابعة مساءً”.