الكشف عن موعد اعتزال «رونالدو»

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن موعد اعتزال “صاروخ ماديرا”.

وتواجدت جورجينا رودريغيز مؤخرا في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تلقت أسئلة بشأن موعد اعتزال “الدون”.

وارتدت جورجينا في حفل أسبوع الموضة فستانا طويلا أحمر اللون، وعليه اسم رونالدو والرقم 7، الخاص بموسمه الأخير مع مانشستر يونايتد (2022-2023) قبل الانتقال إلى النصر مطلع العام الماضي.

وردت جورجينا على سؤال بشأن اعتزال صديقها، قائلة: “كريستيانو أمامه سنة أخرى ثم ينتهي الأمر، وربما عامين فقط”. ويعني حديث جورجينا أن رونالدو سيعتزل نهائيا عقب نهاية عقده مع نادي النصر في صيف 2025.

ووقع رونالدو عقدا لعامين ونصف مع نادي النصر في مطلع 2023، براتب سنوي يبلغ 175 مليون جنيه إسترليني، بحسب تقارير إعلامية سعودية وإنجليزية.

إلا أن رونالدو نفسه ورغم ما تردد عن رغبته في اللعب لما بعد سن الـ40، رفض التكهن بشأن هذا الأمر إذ علق على موعد اعتزاله، قائلا: “لقد حدثت أشياء في حياتي، على المستويين الشخصي والمهني، جعلتني فقط أفكر على المدى القصير”.

ولكن قرار رونالدو التوقف عن ممارسة كرة القدم في صيف 2025 سيعني غيابه عن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويأتي ذلك في ظل حديث الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب البرتغالي عن تصميم رونالدو في الوصول إلى 250 مباراة دولية وهو ما يعني ضرورة استمراره حتى كأس العالم المقبلة على أقل تقدير.