الكشف عن هاتف منافس لشركة شهيرة.. وتحذير عاجل لمستخدمي «جي ميل»

أعلنت شركة “ون بلس” (OnePlus) عن إطلاق هاتفها الجديد “إيس 6“ (Ace 6)، المجهز بتقنيات متطورة وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع. يأتي الهاتف ببطارية سعة 7800 ميلي أمبير، قادرة على الشحن الكامل خلال 43 دقيقة فقط بفضل دعم الشحن السلكي الفائق بسرعة 120 واط.

ويتسم الهاتف بمقاومة عالية للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، كما يتميز بهيكل متين وزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، ويزن 213 غرامًا بأبعاد 163.4 × 77 × 8.3 ملم.

ويحتوي Ace 6 على شاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة بدقة 1272 × 2800 بيكسل وتردد 165 هيرتز وسطوع 1800 شمعة، مع دعم تقنية Dolby Vision لتحسين جودة الصور والفيديو.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16، ويعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite وتقنية 3 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسوميات Adreno 830 وذاكرة وصول عشوائي بين 12 و16 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

أما الكاميرا الأساسية فهي مزدوجة بدقة 50+8 ميغابيكسل، تدعم تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ويضم الهاتف منفذين للشرائح، منفذ USB-C، شريحة NFC، ماسح بصمات مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد، ما يجعله هاتفًا متكاملًا يجمع بين الأداء العالي والمتانة والابتكار التقني.

اختراق ضخم لـGmail يسرق 183 مليون كلمة مرور ويحذر المستخدمين بالتحقق فورًا

كشفت تقارير أمنية عن اختراق ضخم استهدف Gmail وسرقة أكثر من 183 مليون كلمة مرور وعناوين بريد إلكتروني، فيما حذر خبراء الأمن السيبراني جميع المستخدمين من التحقق الفوري من حساباتهم لتفادي أي مخاطر محتملة.

وأوضح خبير الأمن السيبراني الأسترالي تروي هانت أن حجم البيانات المسروقة بلغ 3.5 تيرابايت، أي ما يعادل 875 فيلماً عالي الدقة، مشيراً إلى أن جميع مزودي البريد الإلكتروني الرئيسيين، بما في ذلك Outlook وYahoo، تأثروا بهذا الاختراق.

وأشار المصدر إلى أن الحادثة وقعت في أبريل 2025، ولم يُعلن عنها إلا مؤخرًا عبر موقع Have I Been Pwned (HIBP)، وتتضمن البيانات المخترقة عناوين البريد الإلكتروني والمواقع التي تم الدخول إليها وكلمات المرور المستخدمة.

وأكد الخبراء أن كلمات المرور المستخدمة على مواقع أخرى مثل أمازون وإيباي ونتفليكس معرضة أيضًا للخطر، مؤكدين أن الاختراق جاء نتيجة سجلات سرقة تتكرر عبر منصات متعددة.

ونصح الخبراء المستخدمين المتأثرين بالاختراق بتغيير كلمات المرور فورًا، وتفعيل المصادقة الثنائية (2FA)، واستخدام كلمات مرور فريدة لكل حساب، مع الاعتماد على مدير كلمات مرور لتسهيل إدارتها.

وشدد الخبراء على ضرورة استخدام كلمات مرور طويلة ومعقدة لا تقل عن 16 حرفًا، تتضمن أحرفًا كبيرة وصغيرة وأرقامًا ورموزًا، وعدم الافتراض بالأمان لمجرد استخدام كلمة مرور قوية.