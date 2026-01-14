الكشف عن هواتف جديدة.. ميزات قوية وسعر منافس

أطلقت سامسونغ هاتفها الجديد Galaxy A07 الذي يعد أحد أقوى المنافسين في فئة الهواتف الذكية المتوسطة، ويمتاز بتصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وأبعاد (167.4/77.4/8.2) ملم، ووزن 199 غرامًا.

ويأتي الهاتف بشاشة PLS LCD قياس 6.7 بوصة، بدقة عرض 720×1600 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 800 شمعة/م²، وكثافة تقريبية 262 بيكسل لكل إنش، ما يضمن تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

ويعمل Galaxy A07 بنظام أندرويد 16 قابل للتحديث، مع واجهة تشغيل One UI 8، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 6300 ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

وزوّد الهاتف بكاميرا أساسية 50 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، مع منفذي اتصال لشريحتي SIM، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل راديو FM، وماسح بصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة 25 واط، بأسعار تبدأ من حوالي 150 يورو.

في الوقت ذاته، أعلنت Realme عن هاتفها الجديد الذي يرفع مستوى الأداء والتصوير في الفئة الفاخرة، بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وأبعاده (162/77.1/8.3) ملم، ووزنه 215 غرامًا.

تأتي شاشة الهاتف LTPO AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بدقة عرض 1270×2772 بيكسل، وتردد يصل إلى 165 هيرتز، وسطوع 1000 nits، وكثافة تقريبية 450 بيكسل لكل إنش، ما يوفر وضوحًا استثنائيًا في الألوان والتفاصيل.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة Realme UI 7.0، ويعتمد على معالج Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5، ومعالج رسوميات Adreno 840، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت وذاكرة داخلية بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وزوّد الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية 50+50+8 ميغابيكسل، مع تقريب رقمي حتى 120x، وعدسات ultrawide وtelephoto، وكاميرا أمامية 16 ميغابيكسل، مع منفذي SIM، USB Type-C 2.0، ماسح بصمات مدمج في الشاشة، شريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد، وبطارية ضخمة بسعة 8000 ميلي أمبير وشحن سريع بقوة 80 واط.