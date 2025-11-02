الكشف عن هواتف ذكية وحواسب قوية وتحديثات ثورية لـ«الذكاء الاصطناعي»

يشهد عالم التقنية طفرة جديدة مع إطلاق أحدث الابتكارات في الهواتف الذكية والحواسب المحمولة وتحديثات الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس الشركات لتقديم أجهزة قوية، ذكية، وتجربة مستخدم متكاملة، من هاتف Realme 15 5G المخصص لشبكات الجيل الخامس، إلى حاسب ASUS ROG Strix G18 القوي للمصممين وعشاق الألعاب، وصولاً إلى تحديثات OpenAI التي تعيد تعريف حدود الذكاء الاصطناعي، تتضح اتجاهات السوق نحو الأداء العالي، الأمان، والابتكار الذي يغير قواعد اللعب في صناعة التقنية.

Realme تكشف عن هاتف 15 5G بمواصفات رائدة لشبكات الجيل الخامس

قدمت Realme هاتفها الجديد Realme 15 5G المصمم للعمل بكفاءة مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، ليكون واحدًا من أفضل الهواتف في فئته.

ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 ومقاوم للصدمات حسب MIL-STD-810H، ويزن 187 غرامًا مع أبعاد 162.3/76.2/7.7 ملم.

ويحمل الهاتف شاشة OLED قياس 6.8 بوصة بدقة 1280×2800 بيكسل، تردد 144 هيرتز، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة/م² وكثافة 453 بيكسل لكل إنش، لتجربة عرض سلسة وواضحة للغاية.

ويعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7300 ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128، 256 أو 512 غيغابايت.

والكاميرات جاءت مزدوجة بدقة 50+8 ميغابيكسل مع عدسة ultrawide وقدرة تصوير فيديو 4K، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

ويدعم الهاتف شريحتي اتصال، منفذ USB-C 2.0، NFC، ماسح بصمة مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد، ويأتي مزودًا ببطارية سعة 7000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 واط.

ASUS تطلق حاسب ROG Strix G18 المخصص للمصممين وعشاق الألعاب

أعلنت ASUS عن إطلاق حاسبها المحمول ROG Strix G18 المصمم للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو، مزودًا بشاشة 18 بوصة بدقة 2569×1600 بيكسل وتردد 240 هيرتز، مع طبقة مضادة للانعكاسات لتوفير تجربة مريحة أثناء الاستخدام الطويل أو اللعب المكثف.

ويعمل الحاسب بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX بواقع 24 نواة، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX5080 مزود بذاكرة 16 غيغابايت، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 16 و64 غيغابايت، وتخزين داخلي SSD يصل إلى 2 تيرابايت.

وجهزت ASUS الحاسب بلوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ونظام تبريد متقدم للمعالج واللوحة الأم، ما يضمن كفاءة عالية أثناء الاستخدام المكثف.

ويحتوي الجهاز على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنافذ متعددة تشمل Thunderbolt 5، USB 3.2 Gen.2، HDMI 2.1 مع دعم FRL، Ethernet، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، وبطارية 90 واط مع تقنية الشحن السريع.

OpenAI تحدّث سياسة ChatGPT وتوقف النصائح الطبية والقانونية

أعلنت OpenAI تحديث سياسة استخدام منتجاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتمنع ChatGPT من تقديم استشارات قانونية أو طبية فردية.

ووفق السياسة الجديدة، لن يقدم الذكاء الاصطناعي تشخيص الأمراض، وصف الأدوية، تحديد الجرعات، تفسير صور الأشعة أو الرنين المغناطيسي أو صياغة استراتيجيات دفاع قانونية أو وثائق إجرائية.

وستقتصر الاستجابة على معلومات مرجعية عامة مع توصية بالرجوع إلى مختص مرخص، طبيب أو محامٍ.

وأكدت الشركة أنها تخطط اعتبارًا من ديسمبر لتخفيف الرقابة على نسخة الدردشة للمستخدمين البالغين، بما يشمل الوصول إلى محتوى أقل تقييدًا.

وفي نهاية سبتمبر، أضافت OpenAI ميزة الرقابة الأبوية، ما يتيح للوالدين ربط حساباتهم بحساب أبنائهم المراهقين وتعديل القيود العمرية.