الكشف عن «هواتف ذكية وحواسيب» للمصورين والمستخدمين المحترفين

أعلنت شركة vivo عن إطلاق هاتفها الجديد vivo X300 الموجه لهواة التصوير والمستخدمين الراغبين في توثيق صور وفيديوهات عالية الدقة، حيث يأتي الهاتف بمواصفات متقدمة تضعه في صدارة المنافسة العالمية.

يحمل الهاتف كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 200+50+50 ميغابيكسل، مزودة بعدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، مع القدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل لتلبية احتياجات السيلفي والفيديوهات عالية الجودة.

ويتميز الهاتف بمقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ويزن 190 غرامًا مع أبعاد 150.6/71.9/8 ملم، وإطار من الألمنيوم وزجاج مقاوم للصدمات والخدوش. وتأتي شاشته LTPO AMOLED بمقاس 6.31 بوصة، ودقة 1216/2640 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 4500 nits، مع كثافة نحو 460 بيكسل/الإنش.

يضمن الأداء القوي للهاتف نظام تشغيل أندرويد-16 مع واجهة OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Arm G1-Ultra، مع ذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كما زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد، وبطارية بسعة 6040 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع 90 واط والشحن اللاسلكي السريع 40 واط.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة Lava الهندية عن هاتفها الجديد Lava Play Max، الذي جاء بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وشاشة LCD بمقاس 6.72 بوصة، ودقة 1080/2400 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع كثافة 392 بيكسل/الإنش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد-15، ومعالج Mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC، بينما جاءت الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميغابيكسل، والأمامية 8 ميغابيكسل، مع القدرة على تصوير فيديوهات 4K وFHD، وبطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع 33 واط.

وتتوقع الشركتان أن تحقق الهواتف الجديدة مبيعات قوية في الأسواق العالمية، حيث تجمع بين الكاميرات الاحترافية، والأداء التقني المتفوق، والبطاريات طويلة العمر، مع تصميم مقاوم للصدمات والماء لتلبية احتياجات المستخدمين الحديثة.

Xiaomi تطلق هاتف Poco C85 بمواصفات قوية وسعر منافس

أعلنت شركة Xiaomi عن إطلاق هاتفها الجديد Poco C85، الذي يأتي بمواصفات مميزة وسعر تنافسي لمواجهة أحدث هواتف أندرويد.

ويحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، بأبعاد 173.2×81.1×8 ملم، ووزن 211 غراما، كما زود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة، بدقة عرض 720×1600 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، بكثافة تصل إلى 254 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام “أندرويد-15” مع واجهة HyperOS 2، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وجُهز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميغابيكسل للتصوير العريض، قادرة على تسجيل فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويحتوي الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع. وتعمل البطارية بسعة 6000 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، ويُطرح الهاتف في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من حوالي 120 يورو.

itel تكشف عن حاسب VistaTab الجديد بمواصفات عملية ومتطورة

أعلنت itel هذا العام عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية، من بينها حاسب VistaTab 30 Pro الذي جاء بمواصفات عملية ومتقدمة، ويمثل إضافة قوية لسوق الحواسب اللوحية.

وحصل الحاسب على هيكل بسماكة 7 ملم، وزوّد بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، كما جاءت شاشته من نوع IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، ودقة عرض 1200×1920 بيكسل، وبنسبة أبعاد 16:10، وكثافة حوالي 172 بيكسل لكل إنش، إضافة إلى لوحة مفاتيح خارجية لتسهيل المراسلة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 14، ويضم معالج Mediatek Helio G99 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، ما يوفر سعة تخزين كبيرة لتلبية احتياجات المستخدمين.

وزوّد الحاسب بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل لعقد المكالمات المرئية، إضافة إلى منفذ USB Type-C، ومكبري صوت عالي الأداء، وتقنية Bluetooth 5.2 لنقل الملفات والاقتران مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

ويعمل الجهاز ببطارية قوية بسعة 10000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط، ما يضمن تشغيل الحاسب لفترات طويلة دون انقطاع.