الكشف عن هواتف رائدة بـ«مواصفات استثنائية» لشركات شهيرة

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy S26 Ultra، المزود بهيكل يجمع بين التيتانيوم والألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وسمك 7.9 ملم، ووزن 214 غ، مع حماية كاملة ضد الماء والغبار وفق معيار IP68.

ويأتي الهاتف بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصة، بدقة 1440×3120 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 2600 nits، وكثافة حوالي 498 بيكسل/الإنش، مع حماية زجاج Corning Gorilla Armor 2 من الصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد-16 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

ويحمل الهاتف كاميرا رباعية العدسات بدقة (200+50+50+10) ميغابيكسل، تشمل عدسات periscope telephoto وtelephoto وultrawide، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل، مع دعم شريحتي اتصال وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، وتقنية Samsung DeX، وبطارية 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 60 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة ZTE عن هاتفها القابل للطي Nubia Fold، المزود بهيكل فاخر وأبعاده 160/144/5.4 ملم، ووزنه 249 غ، مع حماية من الماء والغبار وفق معيار IP54.

ويأتي الجهاز بشاشة OLED مرنة بحجم 8 بوصات، بدقة 2200×2480 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع شاشة خارجية OLED بحجم 6.43 بوصة ودقة 1172×2748 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، ويعمل بنظام أندرويد-15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 غيغابايت.

وزود الهاتف بكاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50+50+5 ميغابيكسل، تشمل عدسات macro وultrawide، وتدعم تصوير فيديو 8K، مع كاميرا أمامية 20 ميغابيكسل، وشريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح بصمات، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم عن بعد، وبطارية 6560 ميلي أمبير مع شحن سريع 55 واط.