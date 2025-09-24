الكشف عن هواتف وحواسب جدد.. غوغل تطلق ميزة «البحث الصوتي»

بدأت شركة Oppo بالترويج لهاتفها الجديد Oppo A6 Pro 4G، الذي يجمع بين تصميم متين وتقنيات متقدمة، مع سعر منافس يتيح الوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين.

ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، بأبعاد 158.2×75×8 ملم ووزن 188 غراماً، ما يجعله متيناً ومريحاً في الاستخدام اليومي.

ويحمل الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصة، بدقة 1080×2372 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز وكثافة 397 بيكسل لكل إنش تقريباً، ويصل معدل السطوع فيها إلى 1400 شمعة لكل متر مربع، ما يوفر تجربة مشاهدة واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهات ColorOS 15، مدعوماً بمعالج Mediatek Helio G100 ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، لتلبية احتياجات المستخدمين من الأداء وتخزين البيانات.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل تشمل عدسة للتصوير العريض ومستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل لصور السيلفي والفيديو عالية الجودة.

كما يوفر الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، إضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 80 واط، ما يضمن استخداماً طويلاً دون الحاجة للشحن المتكرر.

وتخطط Oppo لطرح الهاتف بأسعار منافسة تبدأ من حوالي 200 يورو، ما يجعله خياراً جذاباً للمستخدمين الباحثين عن جهاز بمواصفات قوية وأداء سلس وسعر معقول.

شاومي تكشف عن جهازها اللوحي الجديد Redmi Pad 2 Pro بمواصفات متقدمة

أعلنت شركة Xiaomi عن جهازها اللوحي الجديد Redmi Pad 2 Pro، الذي يهدف إلى منافسة أحدث الحواسب اللوحية العاملة بنظام أندرويد من حيث الأداء والمواصفات المتقدمة. يتميز الجهاز بتصميم قوي وهيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين، مع زجاج مضاد للصدمات والخدوش، مما يجعله جهازًا متينًا وعمليًا، أبعاده هي (279.8/181.7/7.5) ملم، بينما يزن 610 غرامات.

ويتميز Redmi Pad 2 Pro بشاشة IPS LCD بحجم 12.1 بوصة، بدقة عرض تصل إلى (1600/2560) بيكسل، وتدعم تردد 120 هيرتز، مع سطوع يصل إلى 600 شمعة/م².

كما تقدم الشاشة كثافة بيكسلات تصل إلى 249 بيكسل/الإنش تقريبًا، مع دعم Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، الجهاز يدعم القلم الذكي أيضًا، ما يجعله مناسبًا للاستخدام الإبداعي.

أما عن الأداء، فيعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهات HyperOS 2، ويحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، مع معالج رسوميات Adreno 810.

كما يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

وبالنسبة للكاميرات، يأتي Redmi Pad 2 Pro بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل مع عدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

كما يحتوي الجهاز على أربعة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ما يوفر تجربة صوتية رائعة.

ويضم الجهاز أيضًا Bluetooth 5.4 ومنفذ USB Type-C 2.0، بالإضافة إلى تقنية Circle to Search المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

أما عن البطارية، فهي بسعة ضخمة تصل إلى 12,000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، والشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 27 واط.

غوغل تطلق ميزة “البحث الصوتي المباشر” المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

أعلنت شركة “غوغل” عن إطلاق ميزة “البحث الصوتي المباشر” المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، والتي تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مباشرة مع مساعد ذكي للحصول على إجابات سريعة ودقيقة.

وتتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين البحث عن المعلومات باللغة الإنجليزية من خلال التفاعل الصوتي مع المساعد، الذي يمكنه أيضًا تقديم روابط ومعلومات إضافية ذات صلة بالموضوع. ويمكن تجربة الميزة عبر فتح تطبيق “غوغل” على أنظمة أندرويد أو آي أو إس، ثم النقر على زر “لايف” أسفل شريط البحث.

كما تدعم الميزة الجديدة استخدام الكاميرا لطرح الأسئلة المتعلقة بما يراه المستخدم أمامه، مما يعزز التفاعل بشكل أكبر، وتتوفر الميزة أيضًا عبر تطبيق “غوغل لانس”، الذي يسمح بإجراء محادثات أثناء تشغيل الكاميرا.

يُذكر أن هذه الميزة كانت قد تم اختبارها سابقًا ضمن منصة “غوغل لابس”، ويعتمد المساعد الصوتي على النسخة المتقدمة من جيميني، التي تضمن تقديم إجابات دقيقة وجودة عالية.