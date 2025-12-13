الكشف عن هواتف وحواسب لوحية جديدة . أداء القوي ومواصفات منافسة

تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتفها الجديد Vivo S50 الذي يهدف إلى منافسة أفضل الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا، بحسب ما أفاد موقع Gsmarena.



والهاتف الجديد مزوّد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وأبعاده (157.5/74.3/7.6) ملم، ووزنه 197 غ.

وشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1260×2750 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز وكثافة 495 بيكسل/الإنش، محمية بزجاج Diamond Shield المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، مع ذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت وذاكرة داخلية 256/512 غيغابايت.

وكاميراته جاءت ثلاثية العدسة (50+50+8) ميغابيكسل مع عدسات ultrawide وperiscope telephoto، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو 4K.

والهاتف مزوّد أيضًا ببطارية 6500 ميلي أمبير وشاحن سريع بقوة 90 واط، مع دعم شرائح اتصال مزدوجة، وUSB Type-C 2.0، وNFC، وماسح بصمة مدمج بالشاشة وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد.

وفي سياق الحواسب اللوحية، تعود شركة ZTE للمنافسة بإطلاق ZTE Pad الجديد، وفق Gsmarena، مع هيكل من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات، وأبعاد (256.9/168.4/7.7) ملم، ووزن 521 غ. الجهاز يدعم اتصال شبكات عبر منفذ Nano-SIM.

وشاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة 1200×1920 بيكسل وكثافة 206 بيكسل/الإنش، محمية بزجاج Mohs level 4 المقاوم للصدمات.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15، ومعالج Unisoc T8100 (6 nm)، ومعالج رسوميات Mali-G57، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 غيغابايت.

من جهتها، أعلنت شركة Lava الهندية عن أحدث أجهزتها اللوحية المزودة بكاميرا رئيسية 13 ميغابيكسل وأخرى أمامية 5 ميغابيكسل، وأربعة مكبرات صوت، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، وبطارية Li-Ion بسعة 7670 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة 21 واط، وسيتوفر الجهاز بسعر 230 يورو تقريبًا، وفق موقع Gsmarena.