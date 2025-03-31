الكشف عن «هواتف وحواسيب» جديدة تنافس شركات شهيرة

أعلنت شركة “اسر Acer“، “عن حاسبها المحمول الجديد الذي سيكون من بين أقوى المنافسين لحواسب MacBook Air من “آبل”.

ووفق الشركة، “يتميز حاسب Acer Go Air الجديد بهيكل أنيق ومتين مصنوع من الألمنيوم والمغنيزيوم، يزن أقلّ من 1 كلغ، كما حصل على شاشة IPS بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2240/1400) بيكسل، يمكن طيها بزاوية 180 درجة، وتوفر هذه الشاشة تغطية بنسبة 100% لمساحة ألوان sRGB”.

وبحسب الشركة، “يعمل الجهاز بنظام ويندوز، ويضمن الأداء الممتاز له معالجات Intel Core 5 210H وCore 7 240H، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بسعة 32 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت”.

وبحسب الشركة، “حصل الحاسب على ثلاثة منافذ USB Type-C، ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ USB 3.2 Gen 1، وزوّد بتقنيات Bluetooth، وشرائح موديم للاتصال مع شبكات Wi-Fi 6، ولا يحتوي على منفذ Ethernet لذا لايمكن توصيله بالإنترنت عبر الكابل”.

هذا “ويتوفر الحاسب في الأسواق الصينية حاليا، وتتراوح أسعار نسخه ما بين 730 و785 دولارا، ومن المتوقع أن يصل إلى الأسواق العالمية الشهر القادم”.

الهاتف الأحدث من “ريل مي”

كشفت شركة “ريل مي”Realme، “عن مواصفات وتصميم هاتفها الجديد الذي صنّف كواحد من بين أفضل الهواتف الذكية، حيث يأتي هاتف Realme 14 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.1/75.7/8) ملم، وزنه 196 غ”.

وبحسب الشركة، “شاشة الهاتف جاءت من نوع AMOLED، مقاسها 6.76 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2000 شمعة/م تقريبا، وكثافتها تعادل 395 بيكسل/الإنش تقريبا، ويعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت”.

ووفق الشركة، “كاميرة الهاتف الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل، وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات Bluetooth 5.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وزوّد ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط”.