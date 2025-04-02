الكشف عن «هواتف وساعات ذكيّة» بمواصفات منافسة بالأسواق العالمية

كشفت شركة “اوبو”، عن “هاتفها الجديد الذي صمم لينافس بمواصفاته وتقنياته أحدث هواتف أندرويد المطروحة في الأسواق العالمية”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف +Find X8s على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، سماكة الهيكل 8 ملم، ووزنه 198 غ، وشاشته أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.59 بوصة، دقة عرضها (2760/1256) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 460 بيكسل/الإنش تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و +HDR10 لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 15 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 9400 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل”.

ودعمت شركة “اوبو”، “الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات Bluetooth 5.4، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع”.

ساعة مدعومة “بالذكاء الاصطناعي“

أعلنت شركة Amazfit “عن ساعتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستكون من بين أقوى المنافسين لساعات آبل الذكية”.

وبحسب الشركة، “تتميز ساعة Amazfit Bip 6 بتصميمها الأنيق، وهيكلها المتين المقاوم للماء والغبار والمحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وتعمل الساعة بنظام Zepp OS 4.5 المدعوم بالذكاء الاصطناعي من OpenAI، وزودت بشاشة AMOLED، مقاس 1.97 بوصة، دقة عرضها (540/390) بيكسل، كثافتها 302 بيكسل/الإنش، سطوعها يصل إلى 2000 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “حصلت الساعة على أكثر من 400 واجهة استخدام، ودعم لخاصية Always-On Display، وجهّزت بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وقياس معدلات الأكسجة في الدم، وزوّدت بحساس لتعديل سطوع الشاشة تلقائيا بناء على معدل الإضاءة المحيطة”.

وبحسب الشركة، “تحتوي الساعة أيضا على على نظام GPS مدمج مع خمسة أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ميزة التحكم بها عن بعد عبر الأوامر الصوتية، كما جهّزت ببطارية بسعة 340 ميلي أمبير تكفيها لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة في حال تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة”.