الكشف عن هوية السعودي صاحب حادثة الكرسي في الحرم المكي

صحف سعودية كشفت عن هوية الشخص الذي انهال بالضرب على أحد متشدد سار شاهرا سلاح أبيض في الحرم المكي، وهو يردد شعارات مؤيدة لجماعة إرهابية.

وتفاعل السعوديون خلال الساعات الأخيرة، بشكل واسع مع المصلي الذي ضرب المتشدد بالكرسي.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، إن الشخص الذي انهال بالضرب على المتطرف قبل القبض عليه، يدعى أحمد علي العسيري.

وأوضح العسيري أنه لم يستطع تمالك نفسه عند رؤيته المتطرف، مما دفعه إلى الدفاع “عن الحرم المكي الشريف والوطن، وهو ما قادني إلى أن أنهال بالضرب على المجرب عن طريق كرسي صلاة وجدته أمامي”، على حد قوله.

وأضاف المواطن السعودي أنه صوب الكرسي نحو اليد التي كان يحمل بها المتشدد السلاح، بعد أن تمكن منه رجال الأمن.

واستطاع العسيري، الذي يعمل حارس أمن في إحدى الشركات بمنطقة الشميسي في مدينة مكة، لفت انتباه السعوديين بل والحصول على إشاداتهم في مختلف مواقع التواصل، بسبب تصرفه.

وانتشرت تغريدات شاكرة للرجل على موقع تويتر على ما وصفوه بالتصرف البطولي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات السعودية أفرادا من الجماعات المتشددة الذين تطلق عليهم “الفئات الضالة”.

💎سلمت يمينك🔻

•هذا احمد عسيري الذي ضرب مهووس الحرم بالكرسي على رأسه وطرحه ارضاً.

•وكان هذا الضال يدور ويخطب بصوت عالي في المصلين ويمجد الخوارج مما اثار الرعب فيهم والامن يتابعه حتى باغته العسيري بضربة صائبة ممدته على الارض👍🏻 pic.twitter.com/8i4V6L6g7F — الكاتب الاعلامي يحيى الشبرقي (@yahyaa12a) April 2, 2021

#شرطة_منطقة_مكة:

قوة أمن الحرم تقبض على شخص

يحمل سلاحاً ابيض ويردد عبارات مؤيدة

لجماعات إرهابية يوم (الثلاثاء) الماضي

..تم ضبطه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه#الحرم_المكي pic.twitter.com/vJbnvWrvze — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 1, 2021