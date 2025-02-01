الكشف عن واحد من أفضل «هواتف أندرويد» للعام الجديد

بدأت شركة “نوثينغNothing” بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد التي ستظهر العام الجاري.

وتبعا للمعلومات، فإن “هاتف Nothing Phone (3a) Pro حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وعلى مصابيح LED مميزة التصميم على واجهته الخلفية، وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 389 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش”.

وبحسب المعلومات، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات Nothing OS 3.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، زوكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية محمد أتت بدقة 32 ميغابيكسل”.

وبحسب المعلومات، “زوّد الهاتف بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات Bluetooth 5.3، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط”.