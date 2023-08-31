«الكلمة للشعوب والتطبيع إلى زوال».. تظاهرة في غزة داعمة لليبيين الرافضين لـ«التطبيع»

أشاد فلسطينيون في قطاع غزة بالموقف الليبي الشعبي والرسمي الرافض للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها فصائل العمل الوطني والإسلامي «تضم الفصائل باستثناء حركة فتح»، في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كُتب على بعضها «الكلمة للشعوب والتطبيع إلى زوال»، و«لا للتطبيع»، إلى رفع جانب الأعلام الفلسطينية والليبية.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس باسم نعيم إنّهم يسجّلون باعتزاز وفخر ردود الفعل الليبية الشعبية والرسمية ضد لقاء المنقوش مع كوهين، والتي تعبر عن أصالة الشعب الليبي.

واعتبر نعيم التطبيع العربي مع إسرائيل «انقلاب حقيقي على المنطقة وقيمها وتاريخها ومستقبلها لصالح مستقبل الكيان (الإسرائيلي) وتمكينه من السيطرة عليها».

وأثار اللقاء بين المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرته أحزاب سياسية، وخرج المئات من الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.