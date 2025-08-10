الكلية العسكرية طرابلس تحتضن البروفات النهائية لحفل التخرج العسكري

شهد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، مساء السبت، بساحة الكلية العسكرية، الاستعدادات النهائية لـ”بروفات الكراديس” لحفل تخريج طلبة الكليات العسكرية وأكاديمية الدراسات البحرية والمعهد العسكري الفني، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي.

وحضر الفعالية عدداً من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات وآمري الكليات العسكرية وكبير المعلمين، إلى جانب عدد من الضباط المعلمين والمشرفين على تدريب الطلبة.

هذا وتأسس الجيش الليبي في التاسع من أغسطس عام 1940م، ويُعدّ إحدى أقدم المؤسسات الوطنية في البلاد.

ويحتفل الجيش سنويًا بذكرى تأسيسه عبر فعاليات عسكرية وتخريج دفعات جديدة من الضباط، في إطار تعزيز قدراته وتخريج كوادر مؤهلة لخدمة الوطن. ويشهد الاحتفال عادةً عروضًا عسكرية وكراديس، إضافة إلى تكريم المتفوقين من الخريجين.