«الكلية العسكرية» في طرابلس تحيي الذكرى السادسة لشهدائها

أحيت الكلية العسكرية بطرابلس اليوم الذكرى السادسة لاستشهاد طلبتها الذين استهدفوا داخل ساحة التدريب بالكلية في 4 يناير 2020م، في فعالية رسمية نظمتها شعبة الإعلام بإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي.

وحضر مراسم الاحتفال الأمين العام لرئاسة الأركان العامة، ومدير مكتب وزير الدفاع، وآمر الكلية العسكرية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع، ومندوب عن إدارة التوجيه المعنوي، إلى جانب ضباط الجيش الليبي ومنتسبي الكلية من ضباط وضباط صف وجنود، وطلبة الكلية العسكرية.

كما شارك في الاحتفالية رئيس منظمة أسر شهداء وجرحى الكلية العسكرية وأهالي الشهداء والجرحى.

وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني، تلاها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

وأُلقيت كلمات بالمناسبة من الأمين العام لرئاسة الأركان العامة، ومدير مكتب وزير الدفاع، وآمر الكلية العسكرية، ورئيس منظمة أسر شهداء وجرحى الكلية العسكرية، حيث ترحم المتحدثون على الشهداء، وحثوا الطلبة على مواصلة مسيرة زملائهم في الولاء للوطن، والحرص على التحصيل العلمي والانضباط العسكري، والفخر بالانتماء للجيش الليبي.

كما التقى الأمين العام لرئاسة الأركان العامة ومدير مكتب وزير الدفاع أهالي الشهداء والجرحى، مؤكدين تضامن المؤسسة العسكرية معهم، واستمرار تقديم الدعم والتسهيلات لضمان حقوق الشهداء والجرحى.