«الكهرباء أزمة – سُبل العلاج».. عنوان اجتماع عمداء البلديات في مصراتة

عُقد اليوم السبت، بمقر ديوان بلدية مصراتة اجتماعاً ضم عمداء وممثلي البلديات، ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الوسطى والغربية.

وأفاد المكتب الإعلامي ببلدية مصراتة، بأن الاجتماع ناقش أزمة الكهرباء وما تعانيه البلديات من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

وخلُص اللقاء ببيان أكد فيه الحاضرون على ضرورة عقد اجتماع طارئ لعمداء البلديات مع المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وزير الداخلية، ووزير التخطيط، ووزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، لبحث الحلول الممكنة لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

كما تم تشكيل فريق من الحاضرين للتواصل مع المجلس الرئاسي للتنسيق في عقد هذا الاجتماع الطارئ.

وقال العمداء وممثلو البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقتين الغربية والوسطى، إنه في حالة عدم الاستجابة فإن ردود أفعالهم ستكون بقدر معاناة المواطن إن لم تكن أشد، بحسب البيان الختامي.

البيان الختامي لاجتماع عمداء وممثلي البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الوسطى والغربية المنعقد ببلدية #مصراتة بشأن أزمة الكهرباء. Gepostet von ‎عين ليبيا‎ am Samstag, 10. Oktober 2020