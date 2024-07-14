الكهرباء: إعادة التيار لمدينة بنغازي بشكل تدريجي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن توصيل الدائرة الثانية للكابل 220 الرابط بين محطتي شمال بنغازي والحديقة، بعد الانتهاء من تركيب الوصلات بنجاح,

وأكدت الشركة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي لمناطق المدينة بشكل تدريجي، في وقت لاحق من هذا اليوم.

وأشارت الشركة إلى أن الفرق الفنية تواصل استبدال العوازل الزجاجية بأخرى مطاطية على دائرة الخمس التوليد غرب الخمس رقم (1) بدائرة صيانة خطوط الجهد الفائق المرقب حفاظا على استقرار الشبكة وتجنبا للفصولات التي قد تحدث للشبكة أثناء الرطوبة العالية.

الاحد بتوقيت 8:41 AM من داخل غرفة التحكم الرئيسة بمدينة #بنغازي, تم بحمد لله #التوصيل للدائرة الثانية (كابل 220 محطة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في السبت، ١٣ يوليو ٢٠٢٤