«الكهرباء» تبحث مع البعثة الأممية سبل استمرارية الخدمات وتحقيق الاستقرار

عُقد في مقر الشركة العامة للكهرباء، اجتماع تنسيقي ضمّ كلاً من الإدارة العامة للشرطة الكهربائية، والشركة العامة للكهرباء، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إلى جانب الوفد المرافق لها.

وتناول الاجتماع “استعراض ما تم إنجازه من مشاريع وأعمال تركيب نفذتها الشركة العامة للكهرباء خلال الفترة الماضية”.

وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “ناقش الاجتماع أيضاً جهود الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في تأمين وحماية هذه المشاريع، إلى جانب حماية المخازن والأهداف الحيوية والمواد المنقولة التابعة للشركة، لضمان تنفيذ كافة الأعمال والمشاريع بكفاءة وأمان”.

وأثنى الحضور على “الدور الفاعل الذي تقوم به الشرطة الكهربائية في دعم ومساندة الفرق الفنية، وتوفير الحماية اللازمة لضمان إنجاز الأعمال في مختلف المواقع الحيوية، بما يسهم في استمرارية الخدمات وتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء”.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان: “كان من دواعي سرورنا مشاركة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، كافة الملفات التي تجعلها مُلمّة بحجم العمل الذّي أنجز في سبيل النهوض بكفاءة الخدمة الكهربائية في البلاد، سواءً على مستوى البيانات الخاصة بالمشاريع الجديدة، أو تلك المتعلقة بإعادة بناء وتحسين البنية التحتية الأولية وتطويرها، فضلا عن معلومات الخطط التي توضح حجم التحديات الكبيرة التي تم التغلّب عليها، وتلك التي لازالت في انتظار الفرق العاملة، والتي تأخذ الشركة على عاتقها مسؤولية تجاوزها، لتحسين الخدمة التي يتلقاها المواطن في كل بقعة على أرض الدولة الليبية وتلبية احتياجاته تزامنا مع ازدياد الطلب على الطاقة، والانطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة في عالم الكهرباء”.

وأضافت: “جاء ذلك خلال اجتماعٍ موسّع عُقد اليوم الأربعاء بمقر الشركة بالعاصمة طرابلس بحضور مدير عام الشركة، ومدراء الإدارات العامة بها”.