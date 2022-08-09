الكهرباء تستعرض جهود إزالة البناء العشوائي تحت خطوط نقل الطاقة

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة في طرابلس، بحضور المدير العام للشركة عبد الحميد المنفوخ، مع مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومدراء الإدارات بالمناطق.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي بُذِلت لإزالة البناء العشوائي تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية وتنفيذ العديد من الحملات الميدانية للحد من التوصيلات غير الشرعية وتحصيل الإيراد العام.

كما تناول الاجتماع تفعيل اللجان المنظمة للعمل المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية للتنسيق المستمر بينهما.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة على دعم الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وتذليل كافة الصعاب من أجل رفع وتيرة أداء العمل الموكلة لحماية الطاقة الكهربائية.