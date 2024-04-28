الكهرباء تستكمل صيانة محطة كهرباء الزاوية المزدوجة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، استمرار العمل في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، للانتهاء من مشروع العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية، وذلك للمحافظة على نمط عطاءها وزيادة قدرتها الإنتاجية..

وحسب بيان الشركة على “فيسبوك” يأتي ذلك ضمن خطط مجلس الإدارة للرفع من كفاءة الإنتاج، عبر تركيز الجهود لصيانة باقي وحدات التوليد على مستوى محطات التوليد لدعم الشبكة العامة والرفع من كفاءتها.

في سياق متصل، بذلت فرق الصيانة بإدارة توزيع سوق الجمعة النواحي الأربعة “دائرتي توزيع قصر بن غشير، والسائح”، جهودا كبيرة من أجل إعادة الخطوط المفصولة والتيار الكهربائي بصورة سريعة بعدما تسببت الرياح القوية التي مرت بها المنطقتين في قطع الخدمة.