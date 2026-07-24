الكهرباء تعطل شريان المياه.. النهر الصناعي يبدأ «إجراءات الطوارئ»

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعرض منظومة السرير – سرت/تازربو – بنغازي لانقطاع جديد في التيار الكهربائي، أدى إلى خروج جميع آبار حقلي السرير وتازربو عن الخدمة، ما تسبب في اضطرابات في عمليات الموازنة المائية وتغذية المدن والمشاريع بالمياه.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن الانقطاع وقع صباح الجمعة 24 يوليو 2026 عند الساعة الخامسة صباحًا، بسبب فصل الدوائر الكهربائية بين مدينتي أجدابيا وجالو، مشيرًا إلى أن هذا الانقطاع يُعد الرابع خلال أسبوع.

وأضاف أن التيار الكهربائي عاد إلى حقل آبار السرير عند الساعة التاسعة صباحًا، حيث باشرت فرق التشغيل أعمال إعادة تشغيل الآبار، فيما عاد التيار إلى حقل آبار تازربو عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، مع انتظار استقرار الجهد الكهربائي لبدء عمليات التشغيل.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن انقطاع الكهرباء عن المنظومة إجراء خارج عن إرادته ومسؤوليته، مشددًا على أن فرق العمل تواصل جهودها لإعادة تشغيل الآبار وضمان استقرار الإمدادات المائية.

ويأتي هذا الانقطاع بعد يوم واحد من إعلان الجهاز توقف 51 بئرًا في حقل تازربو و92 بئرًا في حقل السرير بسبب خروج الوحدة الأولى في محطة التوليد الكهربائية الغازية بالسرير عن الخدمة، قبل إعادة التيار وبدء فرق الصيانة في تشغيل الآبار مجددًا.

وأشار الجهاز إلى أنه اضطر إلى تخفيض الإمداد المائي عن بعض المدن والمناطق لمدة 24 ساعة لحماية منظومة الأنابيب والحفاظ على منسوب المياه في خزان أجدابيا، في ظل تأثير الأعطال الكهربائية المتكررة على تشغيل الحقول.

هذا ويُعد مشروع النهر الصناعي من أهم مصادر المياه في ليبيا، إذ يعتمد على منظومات ضخ ونقل ضخمة لتوفير المياه لعدد من المدن والمناطق، وتتطلب استمرارية تشغيله توفر الطاقة الكهربائية بشكل مستقر لضمان استمرار ضخ المياه.