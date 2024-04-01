الكهرباء تعلن إجراء صيانات و استلام معدات لتحسين جودة الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين، أن فرقة الخطوط والكوابل التابعة لدائرة صيانة الجهد المتوسط ترهونة بإدارة شبكات الجهد المتوسط الجبل الغربي، قامت بصيانة رأس كابل على برج نقل الطاقة ” الختنة – بئر دياب جهد 30 ك. ف”، مشيرة إلى أن هذه الجهود تكللت بإرجاع التيار الكهربائي.

كما أعلنت الشركة، استمرار العمل على صيانة كابل معطوب في تاجوراء يغذي جزءا من منطقة مشروع النصر وكوبري الطاقة، ونفذت الأعمال فرق الصيانة بدائرة الحي الصناعي تاجوراء.

على صعيد متصل، تم استخراج واستلام 20 حاوية عبر ميناء مصراتة البحري وإيداعها وتفريغها بمخازن الشركة بالقره بوللي، تم استيرادها من شركة السويدي.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار اهتمامات مجلس الإدارة لاستكمال مشروعات التوزيع الجاري تنفيذها حاليا لحل ومعالجة كافة الاختناقات التي تعاني منها بعض المناطق.