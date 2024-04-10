الكهرباء تعلن وصول قطع غيار مخصصة لمحطة كهرباء شمال بنغازي

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بوصول ( 5 ) شحنات تشمل قطع غيار، لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وقالت الشركة في بيان، أن ميناء مصراتة البحري استقبل ستة حاويات تشمل معدات وقطع غيار خاصة بمحطة كهرباء مصراته المزدوجة، مستوردة من شركتي سيمنس وإنكا.

وأوضحت الشركة أن هذه الشحنات تعد ضمن الاتفاقيات التي أبرمت الشركة لإجراء صيانة طويلة الأجل لوحدات التوليد، كما أنها في إطار الجهود المتواصلة لمجلس الإدارة لتجديد وحدات التوليد من أجل الحفاظ على أدائها الإنتاجي دعمًا للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها.

في سياق متصل، تم صرف مواد ومعدات كهربائية، بالإضافة لمحطة جاهزة من مخازن الشركة الرئيسية بطرابلس لإدارة توزيع المرقب.

وشددت الشركة على استمرار فرق الصيانة في عدد من المناطق بالعمل لتحسين الشبكة الكهربائية وانتظام وصول التيار الكهربائي لكافة المواطنين دون انقطاع، مؤكدة أن العمل كان متواصلا منذ بداية شهر رمضان المبارك لتحسين مستوى أداء الشبكة وضمان استمراريتها.