الكهرباء تنفذ مجموعة أعمال لرفع كفاءة الشبكة و تحسين أدائها

أنهت الشركة العامة للكهرباء، أعمال صب القواعد الخرسانة ل( 3 ) أبراح تابعة لمشروع خط نقل الطاقة الرويس ـ أبو عرقوب جهد 400 ك . ف، من ناحية منطقة الحوامد، وبرجين من ناحية تيجي .

وتهدف هذه العملية لوضع أبراج نقل الطاقة الموجودة على مسار المشروع، بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل ، لرفع كفاءة شبكة النقل وتحسين ادائها.

وفي سياق متصل تم تركيب خلية جهد 220 ك.ف بمشروع محطة التكبالي، من قبل إدارة التركيبات العامة التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة ، ويجري العمل لتركيب برج نقل الكهرباء ضمن أعمال المشروع، في إطار خطط مجلس الإدارة الاستعجالية لتحسين مستوى أداء الشبكة بالمنطقة.

على صعيد متصل وصلت قطع غيار إلى محطة كهرباء الخمس، ضمن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة موردة من شركة ( GE ) الأمريكية لتجديد وضعية وحدات الإنتاج حفاظًا على نمط عطائها وزيادة أدائها الإنتاجي.