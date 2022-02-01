الكهرباء في ليبيا.. أزمة قديمة مُتجددة

تعيش مدن ليبيا على أزمة قديمة جديدة، وهي انقطاع التيار الكهربائي فيما يُعرف بظاهرة طرح الأحمال، والتي تزداد ساعات انقطاعها في فصلي الشتاء والصيف.

وتتراوح ساعات طرح الأحمال من مدينة إلى أخرى، حيث تعيش أحياء العاصمة طرابلس على 6 ساعات يوميا، لتتكرر في بعض الأيام عملية طرح الأحمال مرتين في اليوم.

أزمة متجذرة

يوضح أحد سكان العاصمة طرابلس محمد عاشور أنه منذ 10 سنوات وليبيا تعاني من أزمة كهرباء، ولا نتلقى إلا وعودًا من حكومات متعاقبة، مشيرًا إلى أن الوضع صعب جدًا خاصة في فصل الصيف والشتاء.

وتُضاعف أزمة انقطاع الكهرباء، من معاناة المواطنين في فصل الصيف مع انخفاض درجات الحرارة، وانعدام فرص استخدام أجهزة التدفئة.

ويبلغ عجز الطاقة الكهربائية في ليبيا خلال الشتاء 1000 ميغاوات، ويصل إلى 2500 ميغاوات.

انقطاع مستمر

في يوليو الماضي، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قائلا إنّ الحكومة ستواصل الضغط على مسؤولي الكهرباء، بهدف إيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء، التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، متوقعا حل الأزمة بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وجاء نوفمبر وانتهى، ولا زالت مدن البلاد تعاني من ذات الأزمة، وتواصل انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق ومدن ليبية.

فشل متكرر

أفاد مراسل “عين ليبيا”، بانقطاع التيار الكهربائي على منطقة البينيا والتي تقع بالقرب من طريق المشتل في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، انقطاعاً متواصلاً منذ 5 أيام جراء خلل محطة توليد الطاقة لم تتمكن الشركة العامة للكهرباء من حله.

وقال أحد سكان المنطقة، محمد محمد، إن عطل المحطة يتكرر بين الفترة والأخرى ولم تستطع الشركة العامة للكهرباء إيجاد حل جذري للمشكلة، ليعاني السكان بين الفترة الأخرى من انقطاع لأيام متواصلة.

ويتساءل محمد محمد: “متى ستقوم الشركة العامة للكهرباء من إيجاد حل لأزمة طرح الأحمال وإنهاء معاناة الليبيين، وهي لم تتمكن من حل مشكلة صغيرة لحي سكني صغير تتكرر منذ سنوات عدة”.

سخط على شركة الكهرباء

خرجت الشركة العامة للكهرباء في حملة إعلانية لتوعية الناس وحثهم على تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، مستخدمة جملة “استخدام إضاءة النوافذ الطبيعية يُقلل من استهلاك الكهرباء” عبر صفحتها في موقع فيسبوك لتلاقي سخطا كبيرا من المواطنين وردود فعل كوميدية من قبلهم.

وقامت الشركة العامة للكهرباء بحجب خاصية التعليق من المنشور التوعوي، وحذف كمية كبيرة من التعليقات التي وصلت في الدقائق الأولى إلى 78 تعليق، ولتصل بعد الحذف إلى 5 تعليقات.

الجدير بالذكر أن فريق تحرير شبكة “عين ليبيا” اتصل أكثر من مرة بالمكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، ولكن لم يستجب لاتصالاتنا.