الكهرباء.. يتصدر قائمة التعاون بين ليبيا والجزائر

بحث وفد من الشركة العامة للكهرباء مع وزارة الطاقة الجزائري تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء في ليبيا، وتنفيذ تطوير قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال زيارة اجراها وفد من الشركة العامة للكهرباء برئاسة وئام العبدلي إلى الجزائر التقى خلالها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب والرئيس التنفيذي لمجموعة سونيلجاز الجزائرية العاملة في قطاع الغاز والكهرباء.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، ناقش الجانبات تطوير العلاقات بين الطرفين في قطاع الطاقة وفتح آفاق التعاون في المستقبل القريب، والمساعدة في صيانة الشبكة العامة للكهرباء وتدريب العاملين.

ورحب الجانبان بجودة الشراكة بين الشركتين حيث أعلنا عزمهما على تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما في مجال التدريب، وزيادة قدرة الشبكة العامة.