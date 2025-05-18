الكوكب يشتعل في يوم دامٍ.. أعاصير قاتلة وهجمات إرهابية وكوارث متتالية تهز خمس قارات

في مشهد يختزل فوضى الطبيعة وعنف الإنسان، استيقظ العالم اليوم على سلسلة من الكوارث والأحداث المروعة التي توزعت بين الأعاصير القاتلة في الولايات المتحدة، وهجوم إرهابي مدوٍ في كاليفورنيا، وحرائق مميتة في الهند، واصطدامات بحرية وجوية مأساوية في كل من نيويورك وفنلندا، وفي وقتٍ تتوالى فيه الأنباء عن انفجارات مفزعة في العراق، وكوارث صناعية في كوريا الجنوبية، ومصائب إنسانية في مطارات ومدن عدة، بدا وكأن الأرض بأسرها تعاني من يوم غير اعتيادي في قسوته وغموضه.

أسبوع دامٍ في الولايات المتحدة: أعاصير مدمرة وانفجار يُشتبه أنه “هجوم إرهابي” يخلفان عشرات القتلى

شهدت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية موجة من الكوارث الدامية، أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة العديد، وسط أوضاع أمنية ومناخية مضطربة. فقد لقي ما لا يقل عن 25 شخصاً مصرعهم جراء أعاصير ورياح تورنادية ضربت ولايتي ميزوري وكنتاكي، بينما قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة أمام عيادة طبية في ولاية كاليفورنيا، وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه “هجوم إرهابي متعمد”.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الغالبية العظمى من ضحايا الأعاصير، وعددهم 25 من أصل 27 قتيلاً، سقطوا في ولايتي ميزوري وكنتاكي، حيث تسببت العواصف الشديدة في دمار واسع، من بينها أضرار لحقت بحظائر الطائرات في مطار “لندن كوربين” بكنتاكي، وانقلاب طائرة وتضرر مروحية طبية.

وكانت حصيلة الضحايا قد بلغت في وقت سابق 16 قتيلاً، قبل أن ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ وازدياد حجم الأضرار المكتشفة، وشهدت عدة مناطق في الوسط الغربي تدميراً كبيراً في الممتلكات والبنية التحتية، وسط تحذيرات من موجات طقس جديدة قد تضرب المنطقة.

انفجار أمام عيادة في كاليفورنيا.. وFBI يفتح تحقيقاً في “عمل إرهابي”

وفي تطور أمني خطير، هزّ انفجار عنيف مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة، جراء عبوة ناسفة زرعت داخل أو قرب مركبة متوقفة أمام عيادة متخصصة في تقنيات المساعدة على الإنجاب.

وقال أكيل ديفيس، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، إن الانفجار “عمل إرهابي متعمد”، موضحاً أن الحطام تطاير لمسافة تجاوزت 180 متراً، ما يعكس شدة التفجير.

وأشار ديفيس إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان الانفجار ناجماً عن إرهاب محلي أم دولي، فيما رجّحت مصادر أمنية أن القتيل قد يكون منفذ الهجوم، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

وأفاد شهود عيان برؤية بقايا بشرية قرب موقع الانفجار، وسط دمار واسع طال العيادة والمباني المجاورة.

ويأتي الحادث في سياق تصاعد الجدل في الولايات المتحدة حول قضايا الرعاية الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض والخصوبة، والتي تواجه معارضة شديدة من بعض التيارات المحافظة، رغم ندرة الهجمات المباشرة على هذه المنشآت.

An explosion felt more than two miles away -left at least one person dead in Palm Springs. Mayor Ron DeHarte told The LA Times he could “confirm it was a bomb in or near a vehicle parked at the building. One deceased.”

pic.twitter.com/U4tEBbo3xi — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) May 17, 2025

مصرع 17 شخصاً بينهم أطفال في حريق مبنى بمدينة حيدر أباد الهندية

أفاد مسؤولون هنود بمصرع 17 شخصاً على الأقل، بينهم ستة أطفال دون سن الخامسة، جراء اندلاع حريق مروع في مبنى سكني بمدينة حيدر أباد، الواقعة بولاية تيلانجانا، جنوب الهند.

وأوضحت إدارة مكافحة الحرائق والاستجابة للكوارث والطوارئ والدفاع المدني في بيان رسمي، أن الحريق اندلع في الطابق الأرضي للمبنى نتيجة ماس كهربائي، قبل أن يمتد بسرعة إلى الطوابق العليا، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وشاركت نحو 12 سيارة إطفاء في جهود السيطرة على الحريق، حيث استمرت عمليات الإخماد والإنقاذ لساعات.

من جهته، أشار وزير المناجم الهندي ج. كيشان ريدي، خلال زيارته لموقع الحادث، إلى أن التحقيقات الأولية تُرجّح أن الماس الكهربائي هو السبب وراء اندلاع النيران.

ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث بشكل دقيق، في وقت خيم فيه الحزن على المدينة نتيجة الخسائر البشرية الكبيرة.

فيديو: اصطدام سفينة بحرية مكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك وسقوط قتيلين وإصابات

شهدت مدينة نيويورك حادثًا مأساويًا يوم السبت، حيث اصطدمت سفينة تدريب بحرية مكسيكية تُدعى “كواوهتيموك” بجسر بروكلين خلال جولة ترويجية على نهر المدينة.

وأكد عمدة نيويورك مقتل شخصين وإصابة 19 على الأقل، في حين أشارت وسائل إعلام أميركية إلى إصابة 34 شخصًا، بينهم حالات حرجة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي لحظة احتكاك صاري السفينة، الذي يرفع العلم المكسيكي، بالجزء السفلي من الجسر، مما أدى إلى انجراف السفينة نحو حافة النهر وسط تفرق المتفرجين.

وقالت البحرية المكسيكية في بيان رسمي إن السفينة تعرضت لأضرار تمنعها من مواصلة الرحلة، مشيرة إلى أن السلطات البحرية والمحلية تقوم بمراجعة وضع الأفراد والمواد على متنها وتقديم المساعدة اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن سفينة “كواوهتيموك” هي سفينة تدريب أكاديمية تبحر مع طلاب ضباط من المدرسة العسكرية البحرية المكسيكية، وكانت قد انطلقت من ميناء أكابولكو في أبريل الماضي في جولة شملت 22 ميناءً في 15 دولة.

🚢⚓️ متداول حول العالم: مجموعة فيديوهات لإصطدام سفينة شراعية مكسيكية🇲🇽 بجسر بروكلين الشهير في نيويورك🇺🇸 قبل ساعات وإصابة حوالي 20 بحار

السفينة تشبه سفينة شباب عُمان🇴🇲 أسياد البحار التي تمخر عباب البحار والمحيطات منذ عقود دون أي حوادث تذكر وهي في طريقها لعبور قناة السويس منذ يومين pic.twitter.com/Sghg28HGAt — عارف عبدالعزيز (@Arif_AT8) May 18, 2025

وفاة مغني الراب الفرنسي ويرنوا عن 31 عامًا بعد تدهور مفاجئ في صحته

أعلن منتج أعمال مغني الراب الفرنسي من أصل كاميروني، جيريمي بانا أوونا المعروف باسم “ويرنوا”، وفاته اليوم السبت عن عمر 31 عامًا، بعد تدهور مفاجئ في صحته ونقله إلى المستشفى.

وغرد منتج أعماله المعروف بـ”بابس” عبر منصة “إكس”: “ارقد بسلام يا أخي”، مؤكدًا بذلك الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام حول وفاة الفنان.

وكان ويرنوا قد ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو خلال احتفال توزيع جوائز “فلام” لموسيقى الراب في باريس، معلنًا عن إصابته التي منعت حضوره الحفل، حيث ظهر ذراعه مربوطًا.

يُذكر أن ويرنوا حقق نجاحًا كبيرًا في فرنسا، حيث تصدّر مبيعات الألبومات لعامي 2023 و2024، وحصل على جائزة “فلام سبوتيفاي” لأفضل ألبوم للسنة عن ألبومه الثالث “بيراميد 2″، وترك ويرنوا بصمة بارزة في مشهد موسيقى الراب الفرنسية خلال سنوات نشاطه القصيرة، وسيبقى في ذاكرة محبيه.

تونس.. توجيه الاتهام لـ31 شخصًا في جريمة قتل “رحمة لحمر” من بينهم رجل أعمال بارز



أعلن المحامي الطيب بالصادق، الممثل القانوني لعائلة الضحية رحمة لحمر، أن التحقيقات في قضية مقتل الفتاة التي تعود إلى عام 2020 شملت 31 شخصًا، من بينهم رجل الأعمال التونسي مهدي بن غربية، الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن.

وأوضح بالصادق في تصريح لإذاعة “موزاييك” يوم السبت، أن دائرة الاتهام أصدرت قرارات بإيقاف المتهمين منذ عام 2023، غير أن محامي الدفاع طعنوا فيها أمام محكمة التعقيب، وبعد مرور عامين، تم تأييد القرار، وتولى قاضي التحقيق تنفيذ بطاقات الإيداع.

وأكد المحامي أن التحقيقات الفنية وتحليل تسجيلات الكاميرات والمكالمات الهاتفية كشفت أن الجريمة ارتكبت من قبل عصابة منظمة وليس فردًا واحدًا، وتم توظيف سيارات أثناء التنفيذ، كما أشار إلى أن الضحية كانت تعمل في إحدى الشركات التابعة لبن غربية.

ووجهت للموقوفين تهم خطيرة شملت: “تكوين وفاق إجرامي، الانخراط في عصابة للاعتداء على الأشخاص والممتلكات، القتل العمد المقترن بجنايات أخرى، الاغتصاب تحت العنف، السرقة بالعنف الشديد المتبوعة بالموت، وإخفاء معالم الجريمة”.

انفجار داخل مصفاة “بيجي” النفطية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق

أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار اليوم الأحد في إحدى وحدات مصفاة “بيجي” النفطية الواقعة في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لما نقلته قناة “السومرية نيوز”.

وأوضح المصدر أن الانفجار حدث داخل الفرن التابع للوحدة 109 في قسم مصفى الدهون داخل مجمع مصافي بيجي. ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو أسباب الانفجار.

وتُعد مصفاة بيجي أكبر منشأة لتكرير النفط في العراق، إذ أُنشئت عام 1978 وتساهم بنحو ثلث إنتاج المصافي في البلاد، وتقع المصفاة على بُعد نحو 130 كيلومترا شمال بغداد، وكانت قد تعرضت للسيطرة من قبل تنظيم “داعش” عام 2014 قبل أن تستعيدها القوات العراقية في عام 2015.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من إعلان الحكومة العراقية إعادة تشغيل المصفاة بشكل رسمي بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن، في خطوة اعتُبرت محورية لتعزيز قطاع الطاقة العراقي

انفجار في كاليفورنيا.. مقتل شخص والـFBI يصف الحادث بـ”الإرهابي”

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة متخصصة في تقنيات الإنجاب بمدينة بالم سبرينغز في ولاية كاليفورنيا، يوم السبت.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الحادث يُعتبر “هجومًا إرهابيًا متعمدًا”.

وقال رئيس مكتب FBI في لوس أنجلوس، أكيل ديفيس، إن الانفجار قد يكون من أكبر التحقيقات في جنوب كاليفورنيا، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المستهدف قد يكون العيادة نفسها، وتسبب الانفجار بأضرار جسيمة في المبنى وتحطم النوافذ في المباني المجاورة، في حين تطاير الحطام على مسافة تجاوزت 180 مترًا.

وأكدت مصادر أمنية أن القتيل قد يكون هو منفذ التفجير، وتُحقق السلطات لتحديد ما إذا كان الهجوم ذا طبيعة محلية أو دولية.

ويُذكر أن مثل هذه الأعمال ضد عيادات الخصوبة نادرة لكنها تثير جدلًا واسعًا في المجتمع الأمريكي.

السعودية.. القبض على وافدين مصريين لتورطهما في حملات حج وهمية

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على رجل وامرأة من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات مزيفة لحملات حج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشملت الإعلانات الوهمية وعودًا بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

وأكد الأمن العام السعودي أن المتهمين أحيلا إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وأنظمة الحج والإبلاغ عن أي مخالفات.

فنلندا.. مصرع عدة أشخاص في حادث اصطدام مروحيتين

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم في فنلندا يوم السبت، جراء اصطدام مروحيتين في الجو وسقوطهما قرب مطار إيورا غربي البلاد، وأفادت الشرطة الفنلندية أن التحقيقات جارية لتحديد العدد الدقيق للضحايا وهوياتهم.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، كان على متن المروحيتين خمسة أشخاص، فيما تُعزى أسباب الحادث الأولية إلى خطأ بشري، وفق مصادر غير رسمية.

كوريا الجنوبية تسيطر على 80% من حريق كبير في مصنع للإطارات بغوانغجو وتدفع بمئات الأفراد والآليات

أعلنت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنها تمكنت من السيطرة على حوالي 80% من الحريق الذي اندلع صباح أمس السبت، في مصنع للإطارات تابع لشركة “كومهو” بمدينة غوانغجو، الواقعة جنوب غرب العاصمة سيئول بحوالي 270 كيلومتراً.

ووفقًا للسلطات، فقد تم استدعاء نحو 460 فرداً و170 قطعة من المعدات للعمل على إخماد الحريق، مع هدف السيطرة على أكثر من 90% منه خلال صباح الأحد، وأدت النيران إلى توقف الإنتاج في المصنع، فيما تم إجلاء 176 من سكان المباني القريبة إلى ملجأ في جامعة غوانغجو النسائية، بسبب الدخان والغبار المتصاعد.

مصرع مواطنة كازاخستانية بحادث في مطار شرم الشيخ

أدى سقوط لوحة إعلانية في منطقة المغادرة بمطار شرم الشيخ الدولي إلى وفاة مواطنة من كازاخستان وإصابة اثنتين أخريين بجروح طفيفة.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، أن الحادث وقع أثناء انتظار الركاب لصعود الطائرة، وقد تم التواصل مع ذوي الضحية وتقديم الدعم اللازم، ويتابع القنصل الكازاخستاني القضية، كما أعلن الجانب المصري عن تعازيه الرسمية، بينما يباشر وزير الطيران المدني المصري التحقيقات، وقد تم إرسال لجنة خاصة إلى موقع الحادث لمتابعة التفاصيل.

مقتل 11 شخصاً في تفجير استهدف مركز تجنيد للجيش في العاصمة الصومالية مقديشو

قُتل 11 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، في انفجار قوي وقع قرب مركز لتجنيد المتطوعين في الجيش الوطني الصومالي، بحسب ما أفادت به قناة “Somali TV”.

ووقع الانفجار داخل قاعدة “دامانيو” العسكرية أثناء عملية تسجيل المتطوعين، حيث أفادت إذاعة “Dalsan” بأن الهجوم نفذه انتحاري فجّر نفسه وسط حشد من الشباب المتقدمين للتجنيد، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، ونقل المصابون بسيارات “ركشة” إلى المستشفيات القريبة قبل وصول فرق الإسعاف.

وأكدت التقارير أن القاعدة المستهدفة تُعد من أبرز مراكز تدريب الجنود الجدد، مما يجعلها هدفاً استراتيجياً للجماعات المتشددة مثل حركة الشباب التي تسعى لعرقلة جهود إعادة بناء المؤسسات الأمنية في البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما لم تُصدر السلطات الصومالية بياناً رسمياً حول الحصيلة الدقيقة للضحايا.

وتواصل قوات الأمن تطويق موقع الحادث وفتح تحقيق لمعرفة كيفية تسلل الانتحاري إلى داخل المنطقة الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة. وتشير مصادر طبية إلى احتمال ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لخطورة بعض الإصابات.

يُذكر أن قاعدة “دامانيو” كانت قد شهدت هجوماً مماثلاً في عام 2023، أسفر حينها عن مقتل العشرات.