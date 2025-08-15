الكوليرا تجتاح دارفور.. أكثر من 6 آلاف إصابة و260 وفاة

يشهد السودان موجة خطيرة من تفشي مرض الكوليرا، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات في مناطق متفرقة من إقليم دارفور، ما يثير قلق خبراء الصحة والمنظمات الإنسانية. ويتركز الانتشار بشكل خاص في مخيمات النازحين بمنطقة طويلة، وجبل مرة، ونيالا، وزالنجي، بالإضافة إلى محلية شعيرية في منطقة خزان جديد.

ففي منطقة طويلة، تعد المخيمات بؤرة رئيسية للوباء، مع انتشار إضافي في مناطق مارتال جنوب طويلة وطبرة. وقد بلغ العدد التراكمي للإصابات منذ بداية التفشي 4,148 حالة، بينها 73 وفاة، في حين يوجد حاليا 110 حالات في مراكز العزل، مع تسجيل 74 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وتسجل منطقة طبرة 102 حالة تراكمية، بينما تشهد جبل مرة تركز الإصابات في مناطق مثل قولو (893 حالة، منها 51 وفاة) وجلدو (67 حالة، منها 8 وفيات). أما بقية مناطق جبل مرة فتسجل:

نيرتيتي: 10 حالات، منها حالتا وفاة.

روكيرو: 46 حالة، منها 4 وفيات.

دريبات (شرق جبل مرة): 19 حالة.

فينا: حالتان مؤكّتان.

كما انتشر الوباء إلى مخيمات النزوح، حيث سُجلت الحالات التالية:

سورتوني: 23 حالة، منها حالتا وفاة.

كلمة: 435 حالة، منها 45 وفاة.

عطاش: 200 حالة، منها 50 وفاة.

دريج: 114 حالة، منها 4 وفيات، إضافة إلى إصابات في مخيم السلام.

وفي شرق دارفور، بمحلية شعيرية (منطقة خزان جديد)، بلغ العدد التراكمي 39 حالة، منها 17 وفاة. كما شهدت زالنجي تسجيل الإصابات في:

مخيم الحميدية: 9 حالات، منها وفاة واحدة.

مخيم خمسة دقيق: 3 حالات، منها وفاة واحدة.

وفي منطقة تالولوة غرب زالنجي، بلغ العدد التراكمي 39 حالة، بينها حالتا وفاة، بينما سُجلت حالتان فقط في كومبو وير الزراعية، وأربع حالات في أوركوم جنوب زالنجي منذ بداية التفشي.

ويصل إجمالي الإصابات المسجّلة في دارفور منذ بداية انتشار الكوليرا إلى 6,119 حالة، بينها 260 وفاة، مع استمرار انتشار المرض إلى مناطق جديدة بمعدلات غير مسبوقة، خصوصًا في جبل مرة وزالنجي ونيالا ومخيمات النازحين.

ورغم محدودية الموارد ونقص الإمدادات الطبية، تبذل المنظمات الإنسانية والمتطوعون والسلطات المحلية جهودًا كبيرة لاحتواء التفشي، من خلال مراكز العزل وحملات التوعية الصحية. ومع تفاقم الأزمة، تُوجَّه دعوة عاجلة إلى منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الإنسانية لاتخاذ إجراءات فورية للحد من انتشار المرض وحماية السكان الأكثر ضعفًا.