الكوليرا تفتك بالسودان.. 172 وفاة و2700 إصابة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تفاقم خطير في أزمة تفشي مرض الكوليرا، حيث سُجلت 172 حالة وفاة خلال أسبوع واحد فقط، إلى جانب 2700 إصابة مؤكدة، في ظل ظروف صحية ومعيشية متدهورة بشكل متسارع.

ووفقًا لبيان الوزارة الصادر اليوم، فإن 90% من الإصابات تم رصدها في ولاية الخرطوم، التي تعاني من انهيار شبه كامل في إمدادات المياه والكهرباء، نتيجة ضربات متكررة بالطائرات المُسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

من جانبها، أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها البالغ حيال الانتشار المتسارع للمرض في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى تسجيل 2500 إصابة و51 وفاة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، كما أعلنت المنظمة أنها رصدت 500 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في يوم واحد، في حين استقبل مركزان رئيسيان لعلاج الكوليرا في مدينة أم درمان أكثر من 570 مريضًا بين 17 و21 مايو.

وتشير بيانات وزارة الصحة السودانية إلى أنه خلال الفترة نفسها، تم تسجيل نحو 2000 حالة مشتبه بها في مختلف أنحاء ولاية الخرطوم.

وفي ظل هذا الوضع الكارثي، طالبت منظمة أطباء بلا حدود الجهات المانحة، إضافة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بتقديم دعم عاجل لجهود تعزيز المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في مناطق انتشار المرض، مؤكدة أن انهيار الخدمات الأساسية ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الصحية.

ويأتي هذا التفشي في وقت يُعاني فيه السودان من أزمة إنسانية شاملة، نتيجة النزاع المسلح المستمر، والذي تسبب في نزوح الملايين وانهيار البنية التحتية الصحية، ما يهدد بمزيد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.