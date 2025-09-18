الكوليرا تواصل حصد الأرواح في السودان.. 509 وفيات وأكثر من 12 ألف إصابة

شهد السودان ارتفاعًا جديدًا في حالات الإصابة بمرض الكوليرا، حيث تم تسجيل 125 حالة جديدة و9 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية التفشي إلى 12,186 حالة بينها 509 وفاة.

تتركز الإصابات في مناطق جبل مرة، نيرتيتي، طور، جيلدو، القرى المحيطة بها، روكيرو، شرق جبل مرة، زالنجي، طويلة، ونيالا، إضافة إلى مخيمات النازحين التي تشهد تفشيًا واسعًا للمرض.

وفي ظل النقص الحاد في الإمدادات الطبية والمحاليل الوريدية، تبذل المنظمات الإنسانية والمتطوعون والسلطات المحلية جهودًا كبيرة للحد من انتشار المرض، إلا أن التحديات تتزايد بسبب تفشي الملاريا وسوء التغذية والجوع، مما يزيد من عمق الأزمة الإنسانية في البلاد.

ودعت منظمات محلية المجتمع الدولي، ومنظمات الصحة العالمية إلى التدخل العاجل لمواجهة هذا الوضع الصحي الطارئ، خاصة في مخيمات النزوح التي تعاني من تفشي واسع للكوليرا.

وأظهر فيديو متداول من مستشفى أم روابة التعليمي في ولاية شمال كردفان عددًا متزايدًا من المرضى، مع تأكيد الأطباء على ضرورة التبليغ المبكر لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة.

وحذرت السلطات من تناول الأطعمة المكشوفة ودعت المدارس والمرافق العامة إلى التوقف عن تقديم المأكولات غير المراقبة لتجنب تفشي المرض.