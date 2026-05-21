الكونغرس يتحرك لتقييد صلاحيات الحرب وسط خلافات مع ترامب

تتزايد حدة التوتر السياسي داخل الولايات المتحدة بين الكونغرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تقارير تشير إلى اقتراب المشرعين من التصويت على قانون يتعلق بصلاحيات الحرب في إيران، في خطوة قد تقيد قدرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ قرارات عسكرية منفردة.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن الديمقراطيين في الكونغرس باتوا على بعد خطوة من تمرير تشريع يحد من صلاحيات الحرب، في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل الحزب الجمهوري نفسه، مع بروز انتقادات متزايدة لسياسات ترامب وتدخله في الانتخابات التمهيدية لبعض المرشحين.

وفي سياق متصل، أفاد موقع “أكسيوس” بأن صندوق “مكافحة التسليح” الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه انتقادات حادة داخل الكونغرس، حيث يطالب مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتدقيق مبلغ يقدّر بنحو 1.8 مليار دولار مخصص للصندوق، وسط تساؤلات حول آليات الصرف والجهات المستفيدة.

وبحسب التقارير، فإن عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجمهوريين وصفوا الصندوق بأنه يمثل نقطة ضعف سياسية، ما دفعهم للبحث عن آليات لتقييد عمله أو إخضاعه لرقابة تشريعية أوسع.

وفي موازاة ذلك، تتواصل التطورات المرتبطة بالملف الإيراني، حيث نقلت مصادر إعلامية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة قد تدرس تنفيذ هجمات عسكرية على إيران خلال الأيام المقبلة، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، مع الإشارة إلى أن خيارات عسكرية كانت مطروحة قبل أن يتم التريث نتيجة مشاورات إقليمية ودولية.

كما تشير تقارير أخرى إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين، حيث تم تبادل مقترحات تتضمن نصوصاً متعددة البنود، في إطار جهود دبلوماسية متواصلة لم تستقر على اتفاق نهائي حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، تشمل عقوبات اقتصادية وضغوطاً سياسية متصاعدة، مقابل مواقف إيرانية رافضة وتوجهات نحو تعزيز أوراقها التفاوضية عبر القنوات غير المباشرة.

ويعد ملف صلاحيات الحرب في الولايات المتحدة من أكثر الملفات حساسية داخل النظام السياسي الأمريكي، حيث يمنح الدستور الكونغرس دوراً أساسياً في إعلان الحرب، مقابل صلاحيات تنفيذية واسعة للرئيس في إدارة العمليات العسكرية.

وخلال العقود الماضية، شهدت العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جدلاً متكرراً حول حدود استخدام القوة العسكرية، خصوصاً في الشرق الأوسط، ما أدى إلى محاولات متكررة لتقييد صلاحيات الرئيس في هذا المجال.

أما الملف الإيراني، فيبقى أحد أكثر ملفات السياسة الخارجية الأمريكية تعقيداً، في ظل توتر مستمر حول البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية والوجود العسكري في المنطقة، مع اعتماد متزايد على الوساطات الدولية لتجنب تصعيد مباشر واسع النطاق.