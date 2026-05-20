الكونغرس يتحرك للحد من سلطة «ترامب» العسكرية.. مكالمة طويلة مع نتنياهو

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تمرير مشروع قرار يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بأي عمل عسكري محتمل ضد إيران، وذلك بحسب ما نقل البث المباشر لقناة “سي-سبان”.

وحظي المشروع الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بينهم تيم كين وكوري بوكر وتشاك شومر وتامي بالدوين وتامي داكوورت وآدم شيف، بتأييد 50 سيناتوراً مقابل 47 صوتاً معارضاً.

وانضم إلى الديمقراطيين في التصويت أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري، هم سوزان كولينز وليزا موركوسكي وراند بول وبيل كاسيدي، فيما كان السيناتور الديمقراطي جون فايترمان الصوت الوحيد الرافض من داخل حزبه.

ويهدف القرار إلى الحد من قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات عسكرية واسعة النطاق دون العودة إلى الكونغرس، في إطار الجدل الدستوري المستمر في الولايات المتحدة حول صلاحيات إعلان الحرب.

وبحسب الدستور الأمريكي، فإن الكونغرس يمتلك وحده صلاحية إعلان الحرب، في وقت تتجدد فيه النقاشات داخل واشنطن حول حدود السلطة التنفيذية في الملفات العسكرية الحساسة.

ويأتي هذا التطور في ظل توترات سياسية وعسكرية مرتبطة بالملف الإيراني، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن نقاشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن خيارات عسكرية محتملة، رغم عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن.

ويرى مراقبون أن تمرير هذا النوع من القرارات يعكس تصاعد الانقسام داخل الكونغرس حول السياسة الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط.

قناة إسرائيلية: مكالمة «طويلة ودراماتيكية» بين ترامب ونتنياهو وسط تصعيد مع إيران

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية وُصفت بأنها «طويلة ودراماتيكية»، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصًا الملف الإيراني.

وبحسب ما نقلته القناة، فإن المكالمة جاءت في مرحلة حساسة تشهد تباينًا في الرؤى بين الجانبين، إذ أشار الصحفي الإسرائيلي أميت سيغال إلى أن الزعيمين يقتربان من لحظة اتخاذ قرار بشأن إيران، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وأوضح سيغال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يميل إلى خيار العمل العسكري، في حين يفضّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسار التوصل إلى اتفاق سياسي لتجنب التصعيد.

وفي السياق ذاته، نقل موقع i24NEWS عن تقديرات إسرائيلية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتجه في نهاية المطاف إلى دعم استئناف الضربات في المنطقة، في ظل استمرار التوتر مع طهران.

كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن التنسيق بين الجانبين في أعلى مستوياته، مشيرًا إلى وجود توافق استراتيجي حول التعامل مع البرنامج النووي الإيراني والتصدي للأنشطة الإقليمية لطهران.

وفي تصريحات سابقة من البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى إلى إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، مؤكدًا أن الإيرانيين «سئموا من الصراع» وأن الحل يجب أن يكون عبر تسوية سريعة تمنع امتلاك طهران لأي قدرات نووية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت هجومًا عسكريًا كان مقررًا، استجابة لوساطات إقليمية من بينها قطر والسعودية والإمارات، مشيرًا إلى منح مهلة زمنية لطهران للتوصل إلى اتفاق.