الكونغرس يقطع البث.. قرارات الشيوخ تهدد مستقبل الإعلام المجاني!

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقضي بإلغاء تمويل بقيمة 9 مليارات دولار مخصصة للإذاعة والتلفزيون العام، في خطوة تهدف إلى إنهاء نحو ستة عقود من الدعم الفيدرالي لـ”مؤسسة البث العام”.

وستفقد المؤسسة نحو 1.1 مليار دولار مخصصة لها خلال العامين المقبلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى بقيمة 7.9 مليار دولار من برامج مختلفة. وتعتبر هذه المؤسسة الوسيط في توجيه التمويل الفيدرالي إلى “الإذاعة الوطنية العامة” (NPR) و”محطة التلفزيون العامة” (PBS) ومحطاتهما المحلية.

جاء التصويت بعد جلسة ماراثونية استمرت حتى ساعات الفجر الأولى يوم الخميس، حيث صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقابل 48 لصالح الحزمة، التي تضمنت أيضاً اقتطاعات من برامج غذائية وصحية خارجية.

وصب التصويت في معظمه وفق الانتماء الحزبي، حيث عارض الديمقراطيون المشروع بينما أيده جميع الجمهوريين باستثناء السيناتورتين سوزان كولينز وليزا موركوفسكي.

وقالت كاثرين ماهر، الرئيسة التنفيذية لـ”NPR”، في بيان عقب التصويت: “يعتمد نحو ثلاثة من كل أربعة أمريكيين على محطات الإذاعة العامة في التنبيهات والأخبار المرتبطة بالسلامة العامة، ونناشد مجلس النواب رفض إلغاء التمويل الذي يهدد حياة الناس ومجتمعاتهم”.

بدورها، عبرت كيت رايلي، الرئيسة التنفيذية لمحطات التلفزيون العامة، عن صدمتها من قرار مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن التمويل الفيدرالي ضروري لتقديم خدمات تعليمية وسلامة عامة حيوية خصوصاً في المناطق الريفية.

وكان الديمقراطيون حاولوا إدخال تعديلات لاستثناء تمويل NPR وPBS من الحزمة، لكنها باءت بالفشل بسبب الأغلبية الجمهورية.

وحذر قادة البث العام من أن فقدان تمويل مؤسسة البث العام سيضر بالمحطات الصغيرة، ويضعف شبكة الإعلام العام بشكل عام، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها وسائل إعلام تجارية.