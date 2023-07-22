الكونغو.. التوصل إلى توافقات مهمة بشأن المصالحة الليبية

أكدت مصادر مطلعة أن الاجتماعات التي تستضيفها عاصمة الكونغو برازافيل بشأن المصالحة الوطنية، توصلت إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن المصادر قولها، إن المشاركين توصلوا إلى توافق بشأن أعمال اللجنة التحضيرية، بحيث تعقد كل اجتماعاتها التحضيرية المقبلة في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة التأسيسية ينحصر عملها في التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية المقرر تحديد موعده في وقت لاحق، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.

وأعلن النائب بالمحلس الرئاسي عبد الله اللافي، الخميس، في العاصمة الكونغولية برازافيل، انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، بحضور رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو انغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو جان كلود، ومستشار رئيس الإتحاد الأفريقي، محمد الحسن اللباد، وبمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، عبر تطبيق زوم، وممثل عن جامعة الدول العربية وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا.

وأشاد اللافي في كلمته أمام الحضور بجهود الرئيس دنيس ساسو انغيسو، الذي يترأس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لمتابعة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجامعة الدول العربية، والدول الداعمة لاستقرار ليبيا التي تسعى لنجاح هذا المشروع.

كما أكد اللافيى بأن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لوضع تصور نظري للمشروع، بعقول وخبرات ليبية، لصياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف ملكيته خالصة للشعب الليبي.