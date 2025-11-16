الكونغو الديمقراطية.. جماعة مسلحة تقتل عشرات المدنيين في هجوم دموي على مستشفى

قُتل 20 شخصًا على الأقل ليلة الجمعة في هجوم مسلح استهدف مستشفى في بلدة بيامبوي، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث شن مسلحون ينتمون إلى جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” الإسلامية هجومًا دامياً أدى إلى مقتل 18 مريضًا ونهب المستشفى، وإضرام النار في منازل مجاورة، وفق ما أفاد به الضابط المحلي جون نووي لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشار نووي إلى أن شخصين آخرين لقيا حتفهما حرقًا داخل منزليهما القريبين من المستشفى، فيما تواصل السلطات المحلية التحقيق في أبعاد الهجوم ومحاولة تحديد عدد المفقودين.

وتعد جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة”، التي نشأت في أوغندا المجاورة وتعتبر فرعًا لتنظيم “داعش”، من الجماعات المسلحة الأكثر نشاطًا في الكونغو الديمقراطية منذ نحو ثلاثة عقود، حيث تشن هجمات متكررة تستهدف المدارس والكنائس والمستشفيات، مسببة موجات من الخوف والتهجير بين السكان المحليين.

وأثار الهجوم الأخير موجة من الغضب في المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية، حيث تم تحذير المدنيين من الاقتراب من مناطق النزاع، بينما كثفت السلطات جهودها لتأمين المنطقة وتقديم المساعدات للناجين والمصابين.

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العنف في إقليم كيفو الشمالية، الذي يشهد منذ سنوات مواجهات متكررة بين الجماعات المسلحة والجيش، مع استمرار معاناة السكان المدنيين الذين يعانون من النزوح وفقدان الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليمية.

بوساطة قطرية.. سلطات الكونغو الديمقراطية وحركة “23 مارس” توقعان اتفاقية إطارية للسلام

وقعت حكومة الكونغو الديمقراطية مع متمردي تحالف “نهر الكونغو – حركة 23 مارس” (أم-23) في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت وثيقة إطارية تمهد للاتفاق الشامل للسلام.

وجرت مراسم التوقيع في فندق “شيراتون غراند” بالدوحة، حيث وضع كل من الأمين التنفيذي لتحالف “نهر الكونغو – حركة 23 مارس” بنيامين مبونيمبا، وممثل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية سامبو مامبو، توقيعهما على نص “إطار الدوحة”، الذي يمثل خطوة نحو إبرام اتفاق شامل سيتم التوقيع عليه لاحقًا.

ووصف وزير الدولة القطري في وزارة الخارجية محمد الخليفي الاتفاق بـ”التاريخي”، مشيرًا إلى أنه سيطبق على الأرض ضمن آليات متفق عليها.

وأضاف أن توقيع الاتفاق يشكل بداية لتحقيق السلام الشامل، ويحتوي على 8 بروتوكولات تنفيذية تم الاتفاق على اثنين منها، بما في ذلك تشكيل لجنة للمصالحة وتقديم التعويضات وفق الدستور.