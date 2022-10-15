الكونغو برازافيل تتعهد بسداد القرض الممنوح من ليبيا

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك والوفد المرافق له، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022م، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير المالية بجمهورية الكونغو برازافيل والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الدين المستحق لدولة ليبيا على جمهورية الكونغو والتأكيد على ضرورة التزام الجانب الكونغولي بسداد أقساط القرض في مواعيدها.

هذا وقد انتهى الاجتماع إلى تعهد الجانب الكونغولي بالالتزام بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة المالية الليبية.