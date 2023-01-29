الكونغو تُحضر لمؤتمر مصالحة شاملة في ليبيا

أكد رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، أن من مصلحة جميع الأطراف إيجاد مخرج للأزمة الليبية سواء أوروبا التي تريد السيطرة على تدفقات الهجرة أو أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن نغيسو قوله في تصريحات صحفية، إن بلاده تحضر لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا لعقده قبل هذا الصيف، معتبرا أن الاستقرار في ليبيا هو استقرار في كل أفريقيا.

وفي وقت سابق، التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو.

وأطلع المبعوث الأممي رئيس الكونغو، على مستجدات مشاوراتي مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023م.

من جانبه تعهد الرئيس ساسو نغيسو بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مسلطا الضوء على مخاطر استمرار الوضع القائم، كما أكد أن الأزمة في ليبيا هي مبعث قلق إفريقي وعربي ودولي، وبالتالي يجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها.

وبصفته رئيسا لفريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، أكد الرئيس ساسو نغيسو أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي.

وشدد الرئيس ساسو نغيسو على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبيين من دون شرط أو قيد.

وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على ضرورة تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الإفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته، وجدد باتيلي التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد.