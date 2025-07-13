الكونغو.. متمردون موالون لـ«داعش» يذبحون 66 مدنياً في هجوم دموي

قُتل 66 مدنياً في مجزرة مروّعة ارتكبها متمردون مرتبطون بتنظيم “داعش” الإرهابي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون، في هجوم وصفته بعثة الأمم المتحدة بأنه “حمّام دم” جديد يضرب منطقة تعاني من النزاعات المستمرة.

وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان، فإن منفذي الهجوم ينتمون إلى جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة”، وهي ميليشيا أوغندية متطرفة بايعت تنظيم داعش، وتنشط على جانبي الحدود بين الكونغو وأوغندا، وتُعرف بهجماتها الوحشية ضد المدنيين منذ سنوات.

ووقعت المجزرة في منطقة إيرومو التابعة لإقليم إيتوري، بين يومي الخميس والجمعة، حيث أقدم المتمردون على قتل العشرات من السكان بطرق وصفت بـ”الوحشية”، وجرى العثور على جثث بعضهم مقطّعة، ما رفع حصيلة القتلى من 31 إلى 66 بحسب ما أكده جان توبي أوكالا، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في المنطقة.

ويأتي هذا الهجوم الدامي في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة محاولات لإنهاء النزاع المسلح مع حركة “M23″، وهي جماعة متمردة أخرى ذات طابع قومي، تختلف عن “القوات الديمقراطية المتحالفة” ولكنها تسيطر على مساحات واسعة من أراضي الشمال الشرقي، بدعم مزعوم من رواندا.

وحذرت السلطات الكونغولية من أن تصاعد وتيرة العنف في إيتوري قد يعقّد جهود التهدئة، ويقوّض أي تسوية محتملة للصراع المزمن الذي أودى بحياة الآلاف، وتسبب في نزوح الملايين خلال السنوات الأخيرة.