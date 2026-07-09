الكوني: أمن أوروبا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن ليبيا

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الخميس 9 يوليو 2026، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر المكتب الإعلامي لعضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن اللقاء تناول جهود دعم الاستقرار والدفع بالعملية السياسية في ليبيا، حيث أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار والمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية توافقية تنهي حالة الانقسام.

وأشار أورلاندو إلى حرص دول الاتحاد الأوروبي على مساندة استقرار ليبيا، والاهتمام بالمبادرات التي تدعم مسار التنمية والاستقرار، بما يخدم تطلعات الليبيين في بناء مؤسسات موحدة وتعزيز الأمن في البلاد.

وناقش اللقاء رؤية عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني بشأن تطورات العملية السياسية، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول الجوار، وتأمين الحدود، وتفعيل مبادرة “صحراء واحدة” التي أطلقها الكوني، والتي تبناها الاتحاد الأوروبي عبر دعم مشاريع التنمية المكانية وتسهيل حركة التنقل.

وأوضح الكوني أن المبادرة تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، والحد من تدفق المهاجرين نحو مناطق الشمال، عبر التركيز على التنمية في المناطق التي تشهد تحديات اقتصادية وأمنية.

وأكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن أمن أوروبا يرتبط بشكل وثيق بأمن ليبيا، مشددًا على أن التعامل الفاعل مع ملف الهجرة غير الشرعية يبدأ من دول المصدر، ما يتطلب دعمًا دوليًا حقيقيًا وتوفير الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة لتعزيز قدرات الجهات المختصة بتأمين الحدود.

وأضاف الكوني أن ليبيا تحتاج إلى حلول وطنية ناجعة تنهي حالة الانقسام السياسي، من خلال توافق شامل بين مختلف الأطراف، بما يضمن ترسيخ الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.

وشدد عضو المجلس الرئاسي الليبي على أن استقرار ليبيا يرتكز على الحفاظ على وحدة مؤسساتها السيادية، باعتبارها ركيزة أساسية للدولة وخطًا أحمر لا يمكن تعريضه لأي شكل من أشكال الانقسام أو الإضعاف.