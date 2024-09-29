الكوني: إعلان حالة الطوارئ قد يُنقذ الدولة المنهارة

قال النائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن إعلان حالة الطوارئ وانتقال السلطة للقائد الأعلى للجيش قد يُنقذ الدولة المنهارة.

وأضاف الكوني في لقاء مع شخصيات فاعلة من طرابلس: “بإعلان الطوارئ تستطيع أن تنقذ الدولة عندما تنهار.. ونحن دولة منهارة.. ولا يوجد حال أسوء مما نحن فيه الذي يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ”.

وأشار الكوني إلى التجربة التونسية وما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد من إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور وحل مجلس القضاء”.

وتابع الكوني: “عندما تنهار الدولة هنا تتدخل السلطة السيادية العليا لممارسة هذه الاختصاصات الاستثنائية.. وتسحب الصلاحيات من الحكومات والبرلمان وكافة الأجسام وتنتقل إلى الجيش في حالة وجود جيش موحد وقادر أن ينقذ الدولة ومؤسساتها”.